Водители без масок, молодежь переходит на самокаты: как работает транспорт из-за карантина

Во вторник, 17 марта, начали действовать ограничения проезда в общественном транспорте из-за всемирной пандемии коронавируса. В Киеве, Днепре, Харькове полностью закрыли метрополитен. Наземный транспорт работает, но теперь совсем по-другому. Корреспондент Delo.ua отправился проверять, как работает общественный транспорт в условиях карантина.

В среду, 18 марта, несмотря на утреннее время и рабочий день, пробок практически нет — явление, скажем так, очень редкое в Киеве. На остановках умеренное количество людей, практически все они без масок.

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Коллапса на крупных магистралях столицы пока нет. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Кто-то ждет троллейбус, кто-то маршрутку. И ждет очень долго. Мы простояли на остановке "Улица Шолуденко", которая выходит на проспект Победы, больше 40 минут, но коммунального транспорта не увидели...

Коммунальный транспорт нужно ждать больше получаса. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Спустя 40 минут, по проспекту Победы поехали несколько коммунальных автобусов. Внутри них практически пусто. Кондукторы в масках и пытаются пояснить людям, что максимальное количество людей в наземном транспорте, на время карантина — 10 человек.

А вот маршрутки гоняют как всегда! Их много, никаких ограничений на посадку там нет. Правда, у большинства водителей нет и масок. Маски есть у очень маленького количества пассажиров. Водители сетуют, что маски невозможно купить, а на предприятиях их не выдают. "Даже по интернету уже нельзя заказать эти маски. Говорят, что нужно ждать несколько дней доставку кусочка ткани! Неудобно перед людьми, ну что же я поделаю? Буду дома шить", — пожаловался Александр, водитель маршрутки № 720.

Частники перевозят больше 10 человек, а масок у водителей нет. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Многие киевляне пересели на такси, велосипеды и электросамокаты. Несмотря на карантин, цены на проезд утром, 18 марта, стандартные. Один из мобильных онлайн-сервисов берет за проезд от метро "Политехнический институт" до Троещины всего 137 гривен. Это даже дешевле обычного. А проехать от Шулявки до Борщаговки можно от 45 гривен. А с Оболони на Шулявки за 93 гривни. И цена нормальная, и пробок уже практически нет. Однако таксисты тоже в большинстве работают без масок — мол, негде купить.

Молодежь же активно пересела на самокаты. "Кататься на нем просто, у самокатов запас хода 10 километров. Поехать в магазин, аптеку — самое то. И хватит погонять в парке. Главное — маска и шлем", — поделился впечатлениями киевлянин Александр Музыка.

В среду, 18 марта заторов в городе нет, а таксисты цены на проезд еще не взвинтили. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Напомним, из-за пандемии коронавируса коммунальный транспорт Киева усиленно дезинфицируют спецсредствами два раза в день. Также в городе подготовили места в больницах для людей, у которых есть симптомы коронавируса. В частности, в Киеве подготовили 7 таких больниц — 3 для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.

Тем временем в КГГА говорят, что подготовка к переходу города на е-билет продолжается. "Никакого распоряжения Киевской городской государственной администрации нет, пока идем по плану — 1 апреля автоматизированная система проезда в транспорте должна заработать", — сообщили в пресс-службе департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.