Lifestyle 30 минут назад

ВДНГ открылся после карантина: куда уже можно пойти, а что начнет работать позже

В Киеве в "Экспоцентре Украины" (ВДНГ) стартовал летний сезон. Пока что начали работать некоторые локации под открытым небом, в том числе летние площадки ресторанов. Детские площадки в ожидании ослабления карантинных запретов

На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой
На ВДНГ с 12 мая работают локации под открытым небом. Фото предоставлено пресс-службой

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНГ) выходит из карантина одним из первых. 12 мая там начался летний сезон.

Традиционно проект "Лето на ВДНГ" — это локации для досуга детей и взрослых на территории в 287 га. Но в этом году сезон будет нетрадиционным.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Хоть и начался поэтапная отмена карантинных запретов, массовые мероприятия, в том числе музыкальные фестиваляли и опен-эйры, проводить запрещено.

Пока что на ВДНГ открыли для посещения парковые локации, причем с ограничениями. Работают только открытые площадки, необходимо выдерживать социальную дистанцию в 1,5 метра, а контактные поверхности должны регулярно дезинфицироваться.

вднг

Что работает на 1-ом этапе выхода из карантина

  • Велопрокат и прокат роликов.
  • Контактный зоопарк.
  • Трек управляемых автомоделей.
  • Конный клуб.
  • Оснащенная открытая площадка для досуга Пикник Сад. Она расположенна в яблочном саду рядом с небольшим магазином растений и кафе Kitchen&Garden.
  • Летние площадки фудкортов и ресторанов.

Готовится к открытию в мае:

Выставка под открытым небом "Живые драконы и Волшебные деревья", экспонатами которой станут 20 анимированных драконов и фэнтезийные декорации.

На дальнейших этапах выхода из карантина откроют:

  • Детскую смартплощадку "Лемурашник".
  • Тропическую ферму "Планета Бабочек".
  • Детские зоны развлечений.
  • Пейнтбольную площадку.
  • Бассейн Pirs39.
  • Центр семейного досуга Teleport360.
  • Прокат индивидуального электротранспорта.
  • Сад Гамаков.
  • Поляну ВДНГ.
  • Зоны BBQ.

Открытие "Лета на ВДНГ" в 2020 еще раз доказывает хорошо известную истину, о которой заставил вспонить карантин: самое большое счастье в простых вещах.

Читайте также:
Пропишите три сценария — реалистичный, пессимистичный и "жесть" — Евгений Мушкин, ВДНГ

Узнавать, какие локации "Лета на ВДНГ" открываются и график их работы, можно на страницах в Facebook и Instagram, присоединившись к сообществу в Viber, а также на сайте "Экспоцентра Украины" (ВДНГ).

Ранее гендиректор ВДНГ  Евгений  Мушкин рассказал Delo.ua, какие фестивали пройдут летом, а какие организаторы решили в этом году не проводить.  

Напомним, что планируемый в июле этого года на ВДНГ музыкальній фестиваль Atlas Weekend перенесли на лето 2021.

Вчера стало изветно, что крупнейший международный форум издателей Книжный Арсенал, традиционно проходящий в мае, не будет проходить в августе, как планировали ранее, его перенесли на весну 2021 года. 

А Одесский международный кинофестиваль в этом году все-таки состоится. Но не летом, а осенью и в онлайн-формате. Его индустриальная часть — Film Industry Office так же пройдет дистанционно.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Пустые летние террасы и переполненные барбершопы: как столица выходит из карантина (ФОТО)
Пустые летние террасы и переполненные барбершопы: как столица выходит из карантина (ФОТО)
Возвращение летних площадок: МакДональдз начинает работать навынос через экспресс-окна
Возвращение летних площадок: МакДональдз начинает работать навынос через экспресс-окна
Антикризисный менеджмент: как оперативно разработать новый план в ответ на перемены
Антикризисный менеджмент: как оперативно разработать новый план в ответ на перемены
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Anticrisis business talks с Абрамовой, Левиным и Ткаченко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка

  3. В Украине выздоровело от COVID-19 рекордное количество пациентов — Минздрав

  4. На Южно-Украинской АЭС у 19 человек выявили коронавирус

  5. Пустые летние террасы и переполненные барбершопы: как столица выходит из карантина (ФОТО)

Загрузка...