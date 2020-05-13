ВДНГ открылся после карантина: куда уже можно пойти, а что начнет работать позже

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНГ) выходит из карантина одним из первых. 12 мая там начался летний сезон.
Традиционно проект "Лето на ВДНГ" — это локации для досуга детей и взрослых на территории в 287 га. Но в этом году сезон будет нетрадиционным.
Хоть и начался поэтапная отмена карантинных запретов, массовые мероприятия, в том числе музыкальные фестиваляли и опен-эйры, проводить запрещено.
Пока что на ВДНГ открыли для посещения парковые локации, причем с ограничениями. Работают только открытые площадки, необходимо выдерживать социальную дистанцию в 1,5 метра, а контактные поверхности должны регулярно дезинфицироваться.
Что работает на 1-ом этапе выхода из карантина
- Велопрокат и прокат роликов.
- Контактный зоопарк.
- Трек управляемых автомоделей.
- Конный клуб.
- Оснащенная открытая площадка для досуга Пикник Сад. Она расположенна в яблочном саду рядом с небольшим магазином растений и кафе Kitchen&Garden.
- Летние площадки фудкортов и ресторанов.
Готовится к открытию в мае:
Выставка под открытым небом "Живые драконы и Волшебные деревья", экспонатами которой станут 20 анимированных драконов и фэнтезийные декорации.
На дальнейших этапах выхода из карантина откроют:
- Детскую смартплощадку "Лемурашник".
- Тропическую ферму "Планета Бабочек".
- Детские зоны развлечений.
- Пейнтбольную площадку.
- Бассейн Pirs39.
- Центр семейного досуга Teleport360.
- Прокат индивидуального электротранспорта.
- Сад Гамаков.
- Поляну ВДНГ.
- Зоны BBQ.
Открытие "Лета на ВДНГ" в 2020 еще раз доказывает хорошо известную истину, о которой заставил вспонить карантин: самое большое счастье в простых вещах.
Узнавать, какие локации "Лета на ВДНГ" открываются и график их работы, можно на страницах в Facebook и Instagram, присоединившись к сообществу в Viber, а также на сайте "Экспоцентра Украины" (ВДНГ).
Ранее гендиректор ВДНГ Евгений Мушкин рассказал Delo.ua, какие фестивали пройдут летом, а какие организаторы решили в этом году не проводить.
Напомним, что планируемый в июле этого года на ВДНГ музыкальній фестиваль Atlas Weekend перенесли на лето 2021.
Вчера стало изветно, что крупнейший международный форум издателей Книжный Арсенал, традиционно проходящий в мае, не будет проходить в августе, как планировали ранее, его перенесли на весну 2021 года.
А Одесский международный кинофестиваль в этом году все-таки состоится. Но не летом, а осенью и в онлайн-формате. Его индустриальная часть — Film Industry Office так же пройдет дистанционно.