ВДНГ открылся после карантина: куда уже можно пойти, а что начнет работать позже

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНГ) выходит из карантина одним из первых. 12 мая там начался летний сезон.

Традиционно проект "Лето на ВДНГ" — это локации для досуга детей и взрослых на территории в 287 га. Но в этом году сезон будет нетрадиционным.

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Хоть и начался поэтапная отмена карантинных запретов, массовые мероприятия, в том числе музыкальные фестиваляли и опен-эйры, проводить запрещено.

Пока что на ВДНГ открыли для посещения парковые локации, причем с ограничениями. Работают только открытые площадки, необходимо выдерживать социальную дистанцию в 1,5 метра, а контактные поверхности должны регулярно дезинфицироваться.

Что работает на 1-ом этапе выхода из карантина

Велопрокат и прокат роликов.

Контактный зоопарк.

Трек управляемых автомоделей.

Конный клуб.

Оснащенная открытая площадка для досуга Пикник Сад. Она расположенна в яблочном саду рядом с небольшим магазином растений и кафе Kitchen&Garden.

Летние площадки фудкортов и ресторанов.

Готовится к открытию в мае:

Выставка под открытым небом "Живые драконы и Волшебные деревья", экспонатами которой станут 20 анимированных драконов и фэнтезийные декорации.

На дальнейших этапах выхода из карантина откроют:

Детскую смартплощадку "Лемурашник".

Тропическую ферму "Планета Бабочек".

Детские зоны развлечений.

Пейнтбольную площадку.

Бассейн Pirs39.

Центр семейного досуга Teleport360.

Прокат индивидуального электротранспорта.

Сад Гамаков.

Поляну ВДНГ.

Зоны BBQ.

Открытие "Лета на ВДНГ" в 2020 еще раз доказывает хорошо известную истину, о которой заставил вспонить карантин: самое большое счастье в простых вещах.

Узнавать, какие локации "Лета на ВДНГ" открываются и график их работы, можно на страницах в Facebook и Instagram, присоединившись к сообществу в Viber, а также на сайте "Экспоцентра Украины" (ВДНГ).

Ранее гендиректор ВДНГ Евгений Мушкин рассказал Delo.ua, какие фестивали пройдут летом, а какие организаторы решили в этом году не проводить.

Напомним, что планируемый в июле этого года на ВДНГ музыкальній фестиваль Atlas Weekend перенесли на лето 2021.

Вчера стало изветно, что крупнейший международный форум издателей Книжный Арсенал, традиционно проходящий в мае, не будет проходить в августе, как планировали ранее, его перенесли на весну 2021 года.

А Одесский международный кинофестиваль в этом году все-таки состоится. Но не летом, а осенью и в онлайн-формате. Его индустриальная часть — Film Industry Office так же пройдет дистанционно.