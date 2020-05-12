Lifestyle 40 минут назад

Юбилейный Книжный Арсенал перенесли во второй раз: теперь уже на 2021 год

В этом году крупнейший книжный форм в Украине — Книжный Арсенал решено не проводить в августе, как планировали перенести в начале карантина. Теперь решено перенести форум на 2021 год и провести в традиционные даты — в мае

Юбилейный Книжный Арсенал перенесли во второй раз: теперь уже на 2021 год Юбилейный Книжный Арсенал перенесли во второй раз: теперь уже на 2021 год
Фото: Delo.ua

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Европе и мире из-за распространения COVID-19 Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в этом году не будет проведен, его переносят на 26-30 мая 2021. Об этом сообщил орагнизатор форума "Мистецкий арсенал".

А в этом году в мае, в традиционное время "Книжного Арсенала" для книгоиздателей подготовили профессиональную программу "Литература на экспорт". Она пройдет онлайн с 19 мая по 10 июня. Ее целью является усилить экспортные возможности украинских издателей и привлечь иностранных литературных агентов к переводу украинских книг.

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Будут проходить встречи и воркшопы с зарубежными экспертами издательского бизнеса, с украинскими издателями. Запланирована серия лекций на английском языке об украинской литературе, украинском книжном рынке, информирование о грантовых программах для переводов на иностранные языки украинских книг.

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.

Также в этом году состоятся конкурс на лучший книжный дизайн и подростковый конкурс " Антитвір".

Ранее организаторы планировали перенести "Книжный Арсенал" с мая на более поздние даты этого года — на август. Но от этой идеи отказались, так как, несмотря на ослабления карантина, нет стопроцентной уверенности, что к этому времени станут разрешены массовые мероприятия и что откроют границы. А для Книжного Арсенала это обязательное условие, ведь форум является международным и ежегодно собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтов, более 55 000 посетителей.

Сегодня стало изветно и о переносе 11-го Одесского международного кинофестиваля, который традицинно проходит в июле. Но его организаторы выбрали другую тактику -  они решили не пропускать год, но перенести фестиваль на осень и провести его в оналайн-формате. Это будет первый кинофестиваль такого масштаба, проведенный в Украине онлайн. 

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Правда, первопроходцами переноса фестиваля в интернет можно считать организаторов Docudays UA. 70 фильмов из конкурсной и внеконкурсной программ моно было смотреть в свободном доступе на сайте кинофоруме. 

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