О "карантинной" красной дорожке "Золотой Дзиги" и новой кинореальности — Анна Мачух

До церемонии вручения IV Национальной кинопремии "Золотая Дзига" остался один день. Завтра вечером, 3 мая, мы узнаем имена лучших украинских фильмов, снятых в прошлом году, и кинематографистов, которые их создавали.

Конечно, главная интрига — кто победит. Но в этом году есть еще одна, которую подкинул коронавирус, — церемония будет проходить онлайн. И организаторам "Золотой Дзиги" пришлось стать пионерами в реализации такого формата в Украине, да и в мире, как оказалось, пока что не у кого подсмотреть.

Подпишитесь на канал DELO.UA

О том, как готовили онлайн-церемонию, и что оказалось самым сложным, расспросили Анну Мачух, исполнительного директора Украинской киноакадемии. Но говорили не только об этом событии, но и том, каким был прошлый киногод для украинской киноиндустрии, какие новые проекты успела запустить киноакадемия, пройдет ли в июле Одесский кинофестиваль. А также, что ожидает украинское кино в ближайшем будущем и как изменит пандемия мировую киноиндустрию.

Анна, когда решили делать церемонию вручения "Золотой Дзиги" в онлайн-формате?

Это было еще до объявления карантина, наверное, за неделю до. Я сказала, что с вероятностью в 90% мы уйдем в онлайн, потому что вся Европа уходит на карантин, и у нас нет вариантов.

Самым сложным было убедить наших партнеров, подрядчиков и даже членов правления, членов команды, что у нас нет другого варианта, что мы придем к этому и лучше прийти к этому сейчас, чтобы потом не оказаться в той ситуации, в которой оказался, например, Docudays UA, которые сначала перенесли, а потом ушли в онлайн.

Чем заменили традиционные элементы оффлайн-церемонии, те что "цепляют" аудиторию — красную дорожку, вечерние платья?

Конечно, мы хотим сделать прямо праздник-праздник. И если в оффлайн есть красная дорожка, платья, возможность обсудить имидж гостей, то в онлайне такое сложно придумать. Поэтому решили пойти по пути телевизионного шоу, но более сложного.

Задача — включать всех наших номинантов на видеосвязь в прямом эфире, чтобы именно во время церемонии они узнавали, кто стал победителем. Хотим показать их живые эмоции. И так как из-за карантинных ограничений в студии будут присутствовать только ведущие, а все включения будут онлайн, приготовили серию креативных вставок. Запустили флеш-моб — создай свой интересный образ, чтобы оставить ощущение красной дорожки. Конечно, она будет "карантинная", но покажем наших звезд и не только. Мы дали возможность принять участие в этом флеш-мобе всем желающим. Образы, набравшие больше всего лайков, будут показаны на церемонии.

Прямую трансляцию церемонии награждения Нацинальной кинопремии "Золота дзиґа" смотрите 3 мая в 19.00 на youtube-канале Украинской киноакадемии

Как оцениваете прошлый киногод?

Наверное, это был лучший год в независимом украинском кино, потому что все фильмы очень сильные, один лучше другого. Мне кажется, всем было достаточно сложно голосовать, и я более чем уверена, что результаты будут непредсказуемы.

В карантин много украинских фильмов выложили в онлайн. Некоторые бесплатно, за просмотр некоторых надо заплатить 50-60 грн. Продолжится ли такая ситуация после карантина?

С одной стороны, карантин и коронавирус очень сильно повредили украинскому кино, но с точки зрения доступности для зрителя даже немножко помогли: мы видели в первые недели сообщение за сообщением, что фильм выходит в онлайн.

Я не знаю условий, по которым фильмы размещались на этих платформах: была ли там оплата прав или какая-то фиксированная плата, или это была все-таки больше репутационная поддержка украинского кино. Это вопрос нужно ставить правообладателям, продюсерам. Но в плане того, останется ли украинское кино на онлайн-платформах, я думаю, что весь кинотеатральный бизнес после кризиса и карантина поменяется. Изменится его лицо.

Мы не знаем, когда все это закончится. Сколько кинотеатров выживут, останутся работать, неизвестно. Даже самые сильные, те же "Мультиплекс" и "Планета кино" выходят с заявлениями, что денег нет содержать команду. И то же самое происходит в мире — огромнейшие сети на грани банкротства и закрытия. Я думаю, что выживут те кинотеатры, которые могут находить решения, идут на креатив, которые умеют общаться со своим зрителем не только, когда он приходит смотреть кино, но и в другое время. Это то, что сделала "Планета кино" — и попкорн продавали, и сертификаты на билеты (на сеансы, которые будут после открытия кинотеатра — Delo.ua).

Очень ценно, что они остаются в контакте со своим зрителем. Но как поменяется их работа? Есть прогнозы того, что кинотеатры будут превращаться в культурные хабы, где можно и книги почитать,и конференцию провести. А как раз онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы будут выходить вперед.

И опять же, есть прогноз, что будут развиваться какие-то "закрытые истории": не кинотеатры на 500 мест, а, возможно, на 20 мест. Какие-то вещи карантин изменит.

На какой сейчас стадии проект Dzyga IMDb — единая база об украинских фильмах и кинематографистах? Как будете развивать его дальше?

Dzyga IMDb — это ресурс не только для кинопрофессионалов, но и для зрителей, потому что можно посмотреть, какие украинские фильмы идут в прокате и скоро добавим информацию, на каких онлайн-ресурсах их можно посмотреть. Есть оценки, есть возможность оставить комментарий, прочитать рецензии.

Очень сильно карантин нарушил наши планы, потому что мы только начали представлять наш ресурс на международном рынке. Мы уже сделали презентацию на Берлинале, договорились с некоторыми большими ресурсами, которые являются базой данных для международных кинопрофессионалов, о сотрудничестве, о том, что мы будем интегрироваться, наших специалистов увидят у них, их — у нас, а карантин все это остановил. Знаю, что большой процент иностранных продюсеров пользовались ресурсом Dzyga IMDB, заходили, искали информацию о людях, о компаниях, о фильмах. Сейчас это тоже происходит, но в очень урезанном формате, потому что международное партнерство приостановилось.

В наших планах — сделать календарь занятости, где каждый кинопрофессионал может отметить свою готовность к сотрудничеству, и создание чата для быстрого общения внутри, некая урезанная профессиональная соцсеть. Планы остаются, мы над этим работаем, но карантин нас подкосил. И финансово мы не можем на это выделять то количество ресурсов, которое могли до кризиса. Но с проектом мы работаем, и я уверена, что это будет полезно не только украинским профессионалам кино, но и тем, кто занимается, рекламой, клипами и всем, что связано с видео, потому что об Украине международный рынок, в основном, узнает на фестивалях, а единой интегрированной базы данных нет. Мы ее создали, она наполняется.

Сейчас на Dzyga IMDb уже более 2000 зарегистрированных профессионалов и 2500 проектов — это кино, сериалы, анимация.

Но, на самом деле, у нас столько всего наснимали с 1991 года, что, мне кажется, что вносить мы это будем до конца года. Огромнейшие массивы.

Киноакадемия зависит от бюджетного финансирования? Какие модели финансирования вы рассматриваете?

Украинская киноакадемия не является государственной институцией. В этом году нам согласовали на последней Раде (экспертный совет при Держкино - Delo.ua), которая была еще в оффлайне, достаточно хорошую сумму, которая нам может помочь. Сейчас ждем подписания договора, надеемся, что это состоится, потому что основные источники деятельности Киноакадемии — это меценатские и спонсорские деньги. Годовой бюджет киноакадемии 4 млн грн, из которых 90% идет на проведение церемонии. Да, в этом году у нас не оффлайн-церемония, она не такая дорогая, но возникла ситуация, когда коммерческие спонсоры, которые могли нам помогать, финансировать деятельность киноакадемии, сейчас этого делать не могут — у многих упали продажи, многие сами сокращают расходы.

У нас были членские взносы. Но в этом году, ввиду того, что у всех тяжелая ситуация, мы их отменили. Но членские взносы в структуре общего финансирования, с учетом тех сумм, которые мы просим, это около 2% от общего бюджета.

Много работаем с меценатами, ищем гранты, ищем помощь, потому что сложно в плане финансов. Возможно, это будут какие-то платные мероприятия, возможно, онлайн-образовательные. Пока разрабатываем разные форматы.

Режиссер Дмитрий Томашпольский придумал формат фильма, который позволяет снимать его в карантин, когда вся съемочная группа на самоизоляции. Думаете и после отмены карантина будут продолжать появляться какие-то совершенно необычные киноформаты?

Это как раз к разговору о том, что выживут те и поднимутся те, кто придумает новые формы. Дмитрий придумал такой вариант фильма, посмотрим, что получится. Уверена, что сейчас важно работать над новыми формами, потому что у нас нет проектов для интернета, коротких форматов, каких-то мини-сериалов.

Плюс, онлайн-смотрение не очень развито. Это связано с пиратством. Очень возможно, что это повлияет на борьбу с пиратством.

Если говорить об окупаемости фильмов, у нас нет рынка кинотеатров. Международная история фильма у нас бедная. В плане проката, продажи форматов мало у кого получилось. Кинотеатров после кризиса наверняка будет еще меньше. Что мы будем делать с этими фильмами, где будем их показывать? И здесь важно, чтобы сами кинематографисты подумали, что нового, неформатного они могут сделать. Потому что зависимость от кинотеатрального проката и государственного финансирования не дает дальше развиваться. Тут нужно искать новые источники и ресурса, и вдохновения.

Что касается ко-продакшна, я бы не говорила, что сейчас это невозможно. Деньги на культуру, на кино в европейских странах выделяются, мы стали членами Eurimages, можем получать кредитование.

И если бы нас всех посадили на карантин 5 лет назад, то, наверное, все бы рухнуло. Сейчас есть технологии и уже есть примеры реализации, как можно снимать проекты, находясь в разных странах. Тут главное — креативно мыслить.

Возможно, что киноакадемии на следующий год придется вводить новые номинации связанные с новыми форматами.

В киноакадемии уже обсуждают регламент, условия конкурса, потому что есть достаточно жесткое условие, был ли фильм в прокате либо был показан оффлайн на кинофестивале. Онлайн-релизы у нас никогда не рассматривались. Это то, за что борется Нетфликс. Они с нами встречались год назад в Карловых Варах, потому что они пытались убедить киноакадемии, у которых есть номинация иностранные фильмы, чтобы брали фильмы Нетфликс. Мы тогда были против, сказали, что защищаем весь процесс от съемок до дистрибьюции и проката. Но думаю, что после этого года, нам придется это пересмотреть. И думаю, что очень многим фильмам первый релиз придется делать не кинотеатральный, а релиз в онлайне.

Опять же, очень большое количество кинофестивалей перешло в онлайн. И для Одесского кинофестиваля мы рассматриваем (еще не приняли решение, но рассматриваем) несколько вариантов, один из которых включает онлайн-конкурс.

Полное zoom-интервью c Анной Мачух ( Украинская киноакадемия), смотрите на youtube-канале Delo.ua.

Беседовала Елена Гладских