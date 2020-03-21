Лучшие украинские фильмы можно смотреть онлайн: номинанты на "Золотую Дзигу" 2020

На платформе OLL.TV — легальном украинском сервисе интернет-телевидения доступны для онлайн-просмотра появилось много украинских фильмов. В том числе и часть лент-номинатов на IV национальную кинопремию "Золота Дзиґа".

Некоторые из них так недолго были в прокате, что зрители не успели добежать до кинотетров, а в некоторых небольших городках и кинотеатра-то нет, и теперь есть возможность увидеть лучшее украинское.

Авторы украинских фильмов призывают зрителей поддержать национальный кинематограф домашними легальными просмотрами. Ведь украинская киноиндустрия, как и другой бизнес, переживает сложные времена, связанные с карантином из-за коронавируса (а значит отменой кинопоказов и съемок).

В тройке лидеров по числу номинаций кинопремии "Золота Дзиґа" драма "Додому" (11) Наримана Алиева , комедии "Мої думки тихі" (9) Антонио Лукича и мюзикл "Гуцулка Ксеня" (9) Елены Демьяненко и исторический экшн "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева (7).

Победителей кинопремии "Золота Дзиґа" Укрианская киноакадемия объявит 28 апреля. Церемония награждения в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Сейчас посмотреть онлайн можно:

Претенденты на главную номинацию "Лучший фильм"

"Додому" Наримана Алиева

Кроме номинации за лучший фильм (продюсер Владимир Яценко), лента получила такие номинации:

Лучший режиссер: Нариман Алиев

Лучший художник-постановщик: Владлен Одуденко

Лучший сценарий: Марыся Никитюк, Нариман Алиев

Лучший оператор: Антон Фурса

Лучшая мужская роль: Ахтем Сеитаблаев

Лучшая мужская роль второго плана: Ремзи Билялов

Лучшая женская роль второго плана: Лариса Яценко

Лучший монтаж: Александр Черный

Лучший звук: Сергей Степанский

Лучший дизайн костюмов: Ася Сутягина

Рецензия на ленту

"Мої думки тихі" Антонио Лукича

(лента будет доступна онлайн с 25 марта)

Кроме номинации за лучший фильм, лента номинирована за

режиссерскую работу: Антонио Лукич

сценарий: Валерия Кальченко , Антонио Лукич

мужскую роль: Андрей Лидаговский

женскую роль: Ирма Витовская-Ванца

женскую роль второго плана: Ирина Веренич-Островская

монтаж: Александр Черный

звук: Сергей Степанский

художника-постановщик: Маргарита Кулик

Рецензия на ленту

"Вулкан" Романа Бондарчука

Кроме номинации за лучший фильм лента номинирована за

режиссерскую работу: Роман Бондарчук

сценарий: Алла Тютюнник, Дарья Аверченко, Рома н Бондарчук

операторскую работу: Вадим Ильков

женская роль: Кристина Дейлик

мужская роль: Сергей Степанский

мужскую роль второго плана: Виктор Жданов

звук: Борис Петер

Рецензия на ленту

Претендеты на премию зрительских симпатий

"Фокстер і Макс" Анатолия Матешко

Кроме номинации на премию зрительских симпатий лента номинирована за

лучший грим: Светлана Поликашкина

монтаж: Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов

дизайн костюмов: Каролина Шеремета

визуальные эффекты: Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко

Рецензия на ленту

Кроме номинации на премию зрительских симпатий лента номинирована за лучшую мужскую роль второго плана: Виталий Салий.

Рецензия на ленту

Номинация за лучший документальный фильм

Еще одна номинация этой ленты — за лучшую песню: "Табурет", Freel & Эдуард Приступа

Фильмы-лауреаты и номинанты кинопремии "Золота Дзиґа" прошлых лет

"Брама" — Рецензия на ленту

"Кіборги" — Рецензия на ленту

"Гніздо горлиці" — Рецензия на ленту

"Чужа молитва" — Рецензия на ленту

"Дике поле" — Рецензия на ленту

"Герой мого часу" — Рецензия на ленту

"Міф"

"Стрімголов"

"Тепер я буду любити тебе"

"Коли падають дерева" ( с 1 мая) — Рецензия на ленту

Подборка других украинских фильмов на OLL.TV. Сервис дает 7 дней свободного доступа после регистрации.

Кроме того, украинские фильмы можно увидеть на Takflix — стриминговой платформе легального просмотра фильмов украинского производства, открывшейся в конце прошлого года. Здесь зритель может без подписки и регистрации купить отдельный онлайн-билет на выбранный фильм, стоимостью 60 гривен. 50% прибыли от продажи билетов получат создатели фильма, обещает основательница стриминга Надежда Парфан.

Сейчас в подборке шесть фильмов:

Номинат на кинопремию "Золота Дзиґа"

Номинации:

лучший фильм

женская роль: Варвара Лущик

женская роль второго плана: Екатерина Молчанова

музыка: Тимур Полянский , фрик-кабаре Dakh Daughters

песня: "Мавка-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters"

звук: Артем Мостовой

грим: Виталий Скопелидис (Гуцулка Ксения)

дизайн костюмов: Надежда Кудрявцева

визуальные эффекты: Алексей Голуб

Рецензия на ленту

Номинат на кинопремию "Золота Дзиґа"

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Надежды Парфан

Номинации:

лучший фильм

монтаж: Николай Базаркин

музыка: Маргарита Куличова

Рецензия на ленту

Кроме этого на платформу выложены еще два номинанта "Золотой Дзиги" - "Вулкан" Романа Бондарчука и документальная лента "Заповідник Асканія" Андрея Литвиненко.

На платформе уже доступны драма Марыся Никитюк "Коли падають дерева" и антиутопия "2020: Безлюдная страна" — действие фильма разворачивается в воображаемом 2020 году, когда Украину охватывает волна массовой миграции и на ее территории остается всего восемь человек.

На медиаплатформе MEGOGO можно бесплатно посмотреть фильм "Ржака" Дмитрия Томашпольского.

Некоторые ленты выложили в свободный доступ на своих кананах в YouTube сами продашны.

Так FILM.UA Group дает возможность посмотреть ленты "Сторожова застава" Юрия Ковалева и "Скажене весілля" Владислава Климчука.

На канале DZIDZIO лента "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевского.

Из сильных документальных лент выложены в YouTube:

"ГогольДок" Алисы Павловской, рассказывающий о закулисье фестиваля "Гогольфест", — на youtube-канале продакшна Trueman Production.

"Рубіж. Грубешівська операція" Олеси Моргунець-Исаенко выложила кинокомпания UM GROUP. Лента рассказывает об одной из самых успешных украинского-польских боевых операций против сил НКВД.

Документальный сериал студии DocNoteFilm "Крутий заміс-1" и "Крутий заміс-2" о том, как украинские ветераны АТО возвращаются в мирную жизнь.

#BABYLON'13 выложил в свободный доступ ленты "Крым. Як це було" (про окrупацию полуострова РФ весной 2014 года) и "Перша сотня" — об участниках Первой сотни Майдана, которые с самого начала военной агрессии в Донбассе пошли защищать Украину на фронт. Фильм стал обладателем приза зрительских симпатий Docudays UA-2018.

Еще один фильм о добровольцах "Війна заради миру" Евгения Титаренко: "История об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны. Съемки в самых горячих точках востока Украины в 2014–2015 годах. Многих участников фильма уже нет в живых..."

Военная драма Ивана Тимченко "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" снята на основе реальных событий, которые во многом участниками этих событий воссозданы.

Рецензия на фильм