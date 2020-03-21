Lifestyle 1 час назад

Лучшие украинские фильмы можно смотреть онлайн: номинанты на "Золотую Дзигу" 2020

Многие фильмы, которые по итогам оценок членов Украинской киноакадемии, стали претендентами кинопремии "Золота Дзиґа" — аналога американского "Оскара", можно легально посмотреть онлайн на платформах OLL.TV и Takflix

Лучшие украинские фильмы можно смотреть онлайн: номинанты на "Золотую Дзигу" 2020 Лучшие украинские фильмы можно смотреть онлайн: номинанты на "Золотую Дзигу" 2020
Статуэтка кинопремии "Золота Дзиґа" вручается лучшим украинским фильмам

На платформе OLL.TV — легальном украинском сервисе интернет-телевидения доступны для онлайн-просмотра появилось много украинских фильмов. В том числе и часть лент-номинатов на IV национальную кинопремию "Золота Дзиґа".

Некоторые из них так недолго были в прокате, что зрители не успели добежать до кинотетров, а в некоторых небольших городках и кинотеатра-то нет, и теперь есть возможность увидеть лучшее украинское.

Авторы украинских фильмов призывают зрителей поддержать национальный кинематограф домашними легальными просмотрами. Ведь украинская киноиндустрия, как и другой бизнес, переживает сложные времена, связанные с карантином из-за коронавируса (а значит отменой кинопоказов и съемок).

Кратко и по делу в Telegram

В тройке лидеров по числу номинаций кинопремии "Золота Дзиґа" драма "Додому" (11) Наримана Алиева , комедии "Мої думки тихі" (9) Антонио Лукича и мюзикл "Гуцулка Ксеня" (9) Елены Демьяненко и исторический экшн "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева (7).

Победителей кинопремии "Золота Дзиґа" Укрианская киноакадемия объявит 28 апреля. Церемония награждения в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Сейчас посмотреть онлайн можно:

Претенденты на главную номинацию "Лучший фильм"

"Додому" Наримана Алиева

Кроме номинации за лучший фильм (продюсер Владимир Яценко), лента получила такие номинации:

  • Лучший режиссер: Нариман Алиев
  • Лучший художник-постановщик: Владлен Одуденко
  • Лучший сценарий: Марыся Никитюк, Нариман Алиев
  • Лучший оператор: Антон Фурса
  • Лучшая мужская роль: Ахтем Сеитаблаев
  • Лучшая мужская роль второго плана: Ремзи Билялов
  • Лучшая женская роль второго плана: Лариса Яценко
  • Лучший монтаж: Александр Черный
  • Лучший звук: Сергей Степанский
  • Лучший дизайн костюмов: Ася Сутягина

Рецензия на ленту 

"Мої думки тихі" Антонио Лукича

(лента будет доступна онлайн с 25 марта)

Кроме номинации за лучший фильм, лента номинирована за

  • режиссерскую работу: Антонио Лукич
  • сценарий: Валерия Кальченко , Антонио Лукич
  • мужскую роль: Андрей Лидаговский
  • женскую роль: Ирма Витовская-Ванца
  • женскую роль второго плана: Ирина Веренич-Островская
  • монтаж: Александр Черный
  • звук: Сергей Степанский
  • художника-постановщик: Маргарита Кулик

Рецензия на ленту 

"Вулкан" Романа Бондарчука

Кроме номинации за лучший фильм лента номинирована за

  • режиссерскую работу: Роман Бондарчук
  • сценарий: Алла Тютюнник, Дарья Аверченко, Роман Бондарчук
  • операторскую работу: Вадим Ильков
  • женская роль: Кристина Дейлик
  • мужская роль: Сергей Степанский
  • мужскую роль второго плана: Виктор Жданов
  • звук: Борис Петер

Рецензия на ленту

Претендеты на премию зрительских симпатий

"Фокстер і Макс" Анатолия Матешко

Кроме номинации на премию зрительских симпатий лента номинирована за

  • лучший грим: Светлана Поликашкина
  • монтаж: Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов
  • дизайн костюмов: Каролина Шеремета
  • визуальные эффекты: Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко

Рецензия на ленту 

"Крути 1918" Алексея Шапарева

Кроме номинации на премию зрительских симпатий лента номинирована за лучшую мужскую роль второго плана: Виталий Салий.

Рецензия на ленту

Номинация за лучший документальный фильм

"Людина з табуретом"

Еще одна номинация этой ленты — за лучшую песню: "Табурет", Freel & Эдуард Приступа

Фильмы-лауреаты и номинанты кинопремии "Золота Дзиґа" прошлых лет

"Брама" Рецензия на ленту 

"Кіборги" Рецензия на ленту

"Гніздо горлиці" Рецензия на ленту 

"Чужа молитва"Рецензия на ленту

"Дике поле"Рецензия на ленту

"Герой мого часу"Рецензия на ленту

"Міф" 

"Стрімголов"

"Тепер я буду любити тебе" 

"Коли падають дерева" ( с 1 мая) — Рецензия на ленту

Подборка других украинских фильмов на OLL.TV. Сервис дает 7 дней свободного доступа после регистрации.

Кроме того, украинские фильмы можно увидеть на Takflix — стриминговой платформе легального просмотра фильмов украинского производства, открывшейся в конце прошлого года. Здесь зритель может без подписки и регистрации купить отдельный онлайн-билет на выбранный фильм, стоимостью 60 гривен. 50% прибыли от продажи билетов получат создатели фильма, обещает основательница стриминга Надежда Парфан.

Сейчас в подборке шесть фильмов:

Номинат на кинопремию "Золота Дзиґа"

"Гуцулка Ксеня" Елены Демьяненко

  • Номинации:
  • лучший фильм 
  • женская роль: Варвара Лущик
  • женская роль второго плана: Екатерина Молчанова
  • музыка: Тимур Полянский , фрик-кабаре Dakh Daughters
  • песня: "Мавка-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters"
  • звук: Артем Мостовой
  • грим: Виталий Скопелидис (Гуцулка Ксения)
  • дизайн костюмов: Надежда Кудрявцева
  • визуальные эффекты: Алексей Голуб

Рецензия на ленту

Номинат на кинопремию "Золота Дзиґа"

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Надежды Парфан 

  • Номинации:
  • лучший фильм
  • монтаж: Николай Базаркин
  • музыка: Маргарита Куличова

Рецензия на ленту

Кроме этого на платформу выложены еще два номинанта "Золотой Дзиги"  -  "Вулкан" Романа Бондарчука и документальная лента "Заповідник Асканія" Андрея Литвиненко.

На платформе уже доступны драма Марыся Никитюк "Коли падають дерева" и  антиутопия "2020: Безлюдная страна" — действие фильма разворачивается в воображаемом 2020 году, когда Украину охватывает волна массовой миграции и на ее территории остается всего восемь человек.

На медиаплатформе MEGOGO  можно бесплатно посмотреть фильм "Ржака" Дмитрия Томашпольского.

Некоторые ленты выложили в свободный доступ на своих кананах в YouTube сами продашны. 

Так FILM.UA Group дает возможность посмотреть ленты "Сторожова застава" Юрия Ковалева и "Скажене весілля" Владислава Климчука.

На канале DZIDZIO лента "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевского.

Из сильных документальных лент выложены в YouTube:

"ГогольДок" Алисы Павловской, рассказывающий о закулисье фестиваля "Гогольфест", — на youtube-канале продакшна Trueman Production.

"Рубіж. Грубешівська операція" Олеси Моргунець-Исаенко выложила кинокомпания UM GROUP.  Лента рассказывает об одной из самых успешных украинского-польских боевых операций против сил НКВД.

Документальный сериал студии DocNoteFilm "Крутий заміс-1" и "Крутий заміс-2" о том, как украинские ветераны АТО возвращаются в мирную жизнь.

#BABYLON'13 выложил в свободный доступ ленты "Крым. Як це було" (про окrупацию полуострова РФ весной 2014 года) и "Перша сотня" — об участниках Первой сотни Майдана, которые с самого начала военной агрессии в Донбассе пошли защищать Украину на фронт. Фильм стал обладателем приза зрительских симпатий Docudays UA-2018.

Еще один фильм о добровольцах "Війна заради миру" Евгения Титаренко: "История об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны. Съемки в самых горячих точках востока Украины в 2014–2015 годах. Многих участников фильма уже нет в живых..."

Военная драма Ивана Тимченко "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" снята на основе реальных событий, которые во многом участниками этих событий воссозданы.

Рецензия на фильм

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Нюхач"-4: режиссер Артем Литвиненко о blackbox Netflix и выгоде универсальных историй
"Нюхач"-4: режиссер Артем Литвиненко о blackbox Netflix и выгоде универсальных историй
Netflix и Disney приостанавливают производство фильмов и телепроектов из-за коронавируса
Netflix и Disney приостанавливают производство фильмов и телепроектов из-за коронавируса
Наши потери выручки могут превысить 100 миллионов гривен - Дмитрий Деркач, "Планета кино"
Наши потери выручки могут превысить 100 миллионов гривен - Дмитрий Деркач, "Планета кино"
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Украине резко подскочили цены на картофель

  3. Цены на бензин и дизтопливо: в мелком опте снижаются, в рознице — растут

  4. Эксперты прогнозируют новые банкротства на рынке недвижимости из-за коронавируса

  5. День с наибольшим количеством жертв: 627 зараженных коронавирусом умерли в Италии за сутки

Загрузка...