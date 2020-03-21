Лучшие украинские фильмы можно смотреть онлайн: номинанты на "Золотую Дзигу" 2020

На платформе OLL.TV — легальном украинском сервисе интернет-телевидения доступны для онлайн-просмотра появилось много украинских фильмов. В том числе и часть лент-номинатов на IV национальную кинопремию "Золота Дзиґа".
Некоторые из них так недолго были в прокате, что зрители не успели добежать до кинотетров, а в некоторых небольших городках и кинотеатра-то нет, и теперь есть возможность увидеть лучшее украинское.
Авторы украинских фильмов призывают зрителей поддержать национальный кинематограф домашними легальными просмотрами. Ведь украинская киноиндустрия, как и другой бизнес, переживает сложные времена, связанные с карантином из-за коронавируса (а значит отменой кинопоказов и съемок).
В тройке лидеров по числу номинаций кинопремии "Золота Дзиґа" драма "Додому" (11) Наримана Алиева , комедии "Мої думки тихі" (9) Антонио Лукича и мюзикл "Гуцулка Ксеня" (9) Елены Демьяненко и исторический экшн "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева (7).
Победителей кинопремии "Золота Дзиґа" Укрианская киноакадемия объявит 28 апреля. Церемония награждения в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
Сейчас посмотреть онлайн можно:
Претенденты на главную номинацию "Лучший фильм"
"Додому" Наримана Алиева
Кроме номинации за лучший фильм (продюсер Владимир Яценко), лента получила такие номинации:
- Лучший режиссер: Нариман Алиев
- Лучший художник-постановщик: Владлен Одуденко
- Лучший сценарий: Марыся Никитюк, Нариман Алиев
- Лучший оператор: Антон Фурса
- Лучшая мужская роль: Ахтем Сеитаблаев
- Лучшая мужская роль второго плана: Ремзи Билялов
- Лучшая женская роль второго плана: Лариса Яценко
- Лучший монтаж: Александр Черный
- Лучший звук: Сергей Степанский
- Лучший дизайн костюмов: Ася Сутягина
"Мої думки тихі" Антонио Лукича
(лента будет доступна онлайн с 25 марта)
Кроме номинации за лучший фильм, лента номинирована за
- режиссерскую работу: Антонио Лукич
- сценарий: Валерия Кальченко , Антонио Лукич
- мужскую роль: Андрей Лидаговский
- женскую роль: Ирма Витовская-Ванца
- женскую роль второго плана: Ирина Веренич-Островская
- монтаж: Александр Черный
- звук: Сергей Степанский
- художника-постановщик: Маргарита Кулик
"Вулкан" Романа Бондарчука
Кроме номинации за лучший фильм лента номинирована за
- режиссерскую работу: Роман Бондарчук
- сценарий: Алла Тютюнник, Дарья Аверченко, Роман Бондарчук
- операторскую работу: Вадим Ильков
- женская роль: Кристина Дейлик
- мужская роль: Сергей Степанский
- мужскую роль второго плана: Виктор Жданов
- звук: Борис Петер
Претендеты на премию зрительских симпатий
"Фокстер і Макс" Анатолия Матешко
Кроме номинации на премию зрительских симпатий лента номинирована за
- лучший грим: Светлана Поликашкина
- монтаж: Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов
- дизайн костюмов: Каролина Шеремета
- визуальные эффекты: Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко
"Крути 1918" Алексея Шапарева
Кроме номинации на премию зрительских симпатий лента номинирована за лучшую мужскую роль второго плана: Виталий Салий.
Номинация за лучший документальный фильм
"Людина з табуретом"
Еще одна номинация этой ленты — за лучшую песню: "Табурет", Freel & Эдуард Приступа
Фильмы-лауреаты и номинанты кинопремии "Золота Дзиґа" прошлых лет
"Гніздо горлиці" — Рецензия на ленту
"Чужа молитва" — Рецензия на ленту
"Дике поле" — Рецензия на ленту
"Герой мого часу" — Рецензия на ленту
"Коли падають дерева" ( с 1 мая) — Рецензия на ленту
Подборка других украинских фильмов на OLL.TV. Сервис дает 7 дней свободного доступа после регистрации.
Кроме того, украинские фильмы можно увидеть на Takflix — стриминговой платформе легального просмотра фильмов украинского производства, открывшейся в конце прошлого года. Здесь зритель может без подписки и регистрации купить отдельный онлайн-билет на выбранный фильм, стоимостью 60 гривен. 50% прибыли от продажи билетов получат создатели фильма, обещает основательница стриминга Надежда Парфан.
Сейчас в подборке шесть фильмов:
Номинат на кинопремию "Золота Дзиґа"
"Гуцулка Ксеня" Елены Демьяненко
- Номинации:
- лучший фильм
- женская роль: Варвара Лущик
- женская роль второго плана: Екатерина Молчанова
- музыка: Тимур Полянский , фрик-кабаре Dakh Daughters
- песня: "Мавка-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters"
- звук: Артем Мостовой
- грим: Виталий Скопелидис (Гуцулка Ксения)
- дизайн костюмов: Надежда Кудрявцева
- визуальные эффекты: Алексей Голуб
Номинат на кинопремию "Золота Дзиґа"
"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Надежды Парфан
- Номинации:
- лучший фильм
- монтаж: Николай Базаркин
- музыка: Маргарита Куличова
Кроме этого на платформу выложены еще два номинанта "Золотой Дзиги" - "Вулкан" Романа Бондарчука и документальная лента "Заповідник Асканія" Андрея Литвиненко.
На платформе уже доступны драма Марыся Никитюк "Коли падають дерева" и антиутопия "2020: Безлюдная страна" — действие фильма разворачивается в воображаемом 2020 году, когда Украину охватывает волна массовой миграции и на ее территории остается всего восемь человек.
На медиаплатформе MEGOGO можно бесплатно посмотреть фильм "Ржака" Дмитрия Томашпольского.
Некоторые ленты выложили в свободный доступ на своих кананах в YouTube сами продашны.
Так FILM.UA Group дает возможность посмотреть ленты "Сторожова застава" Юрия Ковалева и "Скажене весілля" Владислава Климчука.
На канале DZIDZIO лента "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевского.
Из сильных документальных лент выложены в YouTube:
"ГогольДок" Алисы Павловской, рассказывающий о закулисье фестиваля "Гогольфест", — на youtube-канале продакшна Trueman Production.
"Рубіж. Грубешівська операція" Олеси Моргунець-Исаенко выложила кинокомпания UM GROUP. Лента рассказывает об одной из самых успешных украинского-польских боевых операций против сил НКВД.
Документальный сериал студии DocNoteFilm "Крутий заміс-1" и "Крутий заміс-2" о том, как украинские ветераны АТО возвращаются в мирную жизнь.
#BABYLON'13 выложил в свободный доступ ленты "Крым. Як це було" (про окrупацию полуострова РФ весной 2014 года) и "Перша сотня" — об участниках Первой сотни Майдана, которые с самого начала военной агрессии в Донбассе пошли защищать Украину на фронт. Фильм стал обладателем приза зрительских симпатий Docudays UA-2018.
Еще один фильм о добровольцах "Війна заради миру" Евгения Титаренко: "История об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны. Съемки в самых горячих точках востока Украины в 2014–2015 годах. Многих участников фильма уже нет в живых..."
Военная драма Ивана Тимченко "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" снята на основе реальных событий, которые во многом участниками этих событий воссозданы.