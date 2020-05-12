Lifestyle 10 минут назад

Одесский кинофестиваль все-таки пройдет в этом году, но осенью и в онлайн-формате

Одесский международный кинофестиваль в этом году все-таки состоится. Но не летом, а осенью, и в онлайн-формате. Его индустриальная часть — Film Industry Office так же пройдет дистанционно.

Одесский кинофестиваль все-таки пройдет в этом году, но осенью и в онлайн-формате Одесский кинофестиваль все-таки пройдет в этом году, но осенью и в онлайн-формате

11-ый Одесский международный кинофестиваль перенесен на  осень. Фестиваль будет проходить не традиционно в июле, а осенью — с 25 сентября по 3 октября. Кроме того, впервые она пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса COVID-19 и связанного с ней карантина во многих странах.

Но одно живое событие все-таки проведут. Это будет традиционный open-air киноперформанса на Потемкинской лестнице.

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Как отметила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, индустрия ивентов вынуждена быстро принимать важные решения относительно запланированных на 2020-й год мероприятий. Переносятся или отменяются масштабные фестивали, киноярмарки,  Наибольший кинорынок мира FILMART в Гонконге перенесен на август. Кинофестиваль в Локарно -  отменен, кинофестиваль в Карловых Варах -  перенесен на следующий год.  Вчера стало известно, что Каннский кинофестиваль, который сначала переносили на лето, также не состоится в этом году.  "Мы адаптовуемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которого он ожилаетв течение года , — сказала Виктория Тигипко.

Продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич заметила, что онлайн-формат является  оптимальной возможность дать зрителям то, чего они ждут — лучшие, самые качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферу, которую они почувствуют даже через экраны. Фестиваль получил более 1000 заявок.  Планируют все традиционные программные и внепрограммные показы. В онлайн устроят мастер-классы и пресс конференции.

Индустриального часть кинофестиваля Film Industry Office так же будет онлайн. "Ожидаем, что в этом году в ней дистанционно примет участие рекордное количество представителей украинской и мировой киноиндустрии ", -  заметила Юлия Синькевич.

Программа 11-го Одесского международного кинофестиваля будет объявлен в  ближайшее время.

Информация о приобретении абонементов на онлайн-мероприятие будет размещена на сайте  ОМКФ.

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Напомним, что недавно впервые в онлайн-формате в Украине прошла церемония вручения Национальной кинопремии "Золотая Дзига".  Она была вручена  Украинской киноакадемией в четвертый раз. О новых реалиях, ожидающих мировую и украинскую киноиндустрию  поговорили с Анной Мачух, исполнительным диретором киноакадемии в видео-интервью для youtube-канала delo.ua.

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