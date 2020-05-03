"Золотая Дзига-2020": "Мої думки тихі" — лучший фильм, а его режиссер — "Открытие года"

На церемонии вручения 4-ой Национальной кинопремии "Золотая Дзига", которая в этом году прошла в онлайн формате из-за карантина, награды вручили лучшим фильмам и кинематографистам в 22 номинациях.

Лидирует по количеству наград комедия "Мої думки тихі" Антонио Лукича — четыре приза, у фильмов "Вулкан" Романа Бондарчука и "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна — по три приза.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Лучший фильм: Главную "Золотую Дзигу" как лучший фильм получила комедия "Мої думки тихі". Это режиссерский дебют в полном метре Антонио Лукича. И ему досталась "Золотая Дзига" в номинации "Открытие года".

Лучший документальный фильм: "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Надежды Парфан

Лучшая короткометражная анимация: "Кохання" Никиты Лыськова

Лучший короткометражный игровой фильм: "У нашій синагозі" Ивана Орленко

Лучший режиссер: Нариман Алиев, "Додому"

Лучшая актриса: Ирма Витовская, "Мої думки тихі"

Лучший актер: Ахтем Сеитаблаев, "Додому"

Лучшая женская роль второго плана: Наталья Сумская, "Чорний ворон"

Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов, "Вулкан"

Лучший сценарий: Антонио Лукич, Валерия Кальченко за фильм "Мої думки тихі"

Лучшая операторская работа: Вадим Ильков за фильм "Вулкан"

Лучший монтаж: Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов за фильм "Фокстер&Макс"

Лучший звук: Борис Петер за фильм "Вулкан"

Лучшая операторская работа: Вадим Ильков за фильм "Вулкан"

Лучшая работа художника-постановщика": Владлен Одуденко за фильм "Захар Беркут"

Лучший дизайн костюмов: Антонина Белинская за фильм "Захар Беркут"

Лучший грим: Алла Леонова за фильм "Захар Беркут"

Лучшие визуальные эффекты: Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко за фильм "Фокстер&Макс"

Лучшая музыка: Тимур Полянский и фрик-кабаре Dakh Daughters за фильм "Гуцулка Ксеня"

Лучшая песня: "Мавка-Русалка" фрик-кабаре Dakh Daughters — фильм "Гуцулка Ксеня".

Зрительские симпатии: В этом году больше всего голосов зрители отдали фильму "Крути 1918" ("Круты 1918") режиссера Алекся Шапарева.

Почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа вручили актрисе Аде Роговцевой.

Где посмотреть победителей "Золотой Дзиги"?

Многие фильмы- победители, а также фильмы-номинанты кинопремии "Золота Дзига" можно легально посмотреть онлайн на платформах OLL.TV и Takflix. А также на други онлайн-площадках.

А подробно о том, как готовили онлайн-церемонию, и что оказалось самым сложным, расспросили Анну Мачух, исполнительного директора Украинской киноакадемии.

Но говорили не только об этом событии, но и том, каким был прошлый киногод для украинской киноиндустрии, какие новые проекты успела запустить киноакадемия, пройдет ли в июле Одесский кинофестиваль. А также, что ожидает украинское кино в ближайшем будущем и как изменит пандемия мировую киноиндустрию.