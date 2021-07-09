Cоціальна складова Respublika Park: 5000 робочих місць, енергоефективнiсть та екологія

Respublika Park — найбільший ТРЦ Києва, будівництво якого було призупинено у 2015 році. Наразі, запуск найамбітнішого в Україні торгово-розважального центру на фінішній прямій.

Як повідомляє RAU в ТРЦ, через дев’ять років після старту будівництва, з приходом нового інвестора, фонду "Каскад — Інвест", ТРЦ буде відкрито вже в IV кварталі 2021 року. Respublika Park є важливим соціально-інфраструктурним проектом для міста і його громадян, адже забезпечить робочими місцями більше 5000 осіб.

Віце-президент Fozzy Group Андрій Шутко, як представник якірного орендаря Respublika Park — торговельної мережі продовольчих супермаркетів Сільпо, а також генеральний директор розважального центру Neopolis Аліна Білошкурська поділилися важливими деталями щодо соціальної складової в реалізації ТРЦ Respublika Park.

В першу чергу це акцент на екологічність. Поруч з Respublika Park висаджено понад 2000 живих дерев, організовані зони відпочинку для відвідувачів.

"В рамках екологічних заходів також передбачена утилізація твердих побутових відходів, органічних відходів за допомогою сучасних технологій заморозки в сортувальних камерах, утилізація елементів живлення. Крім цього у ТРЦ впроваджені системи енергоефективності з використанням сучасних LED технологій", — розповів Андрій Шутко.

Respublika Park також отримав відповідний експертний висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівлі та приміщень об’єкту.

"У Respublika Park вперше в Україні в тематичному парку сімейних розваг Neopolis будуть представлені атракціони для людей з інвалідністю", — зазначає Аліна Білошкурська.

Нагадаємо, ТРЦ Respublika Park — один з найбільших ТРЦ Києва, загальна площа якого складає 300 000 кв. м.