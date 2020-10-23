Бизнесмен Павел Фукс вышел из числа совладельцев ТРЦ Respublika — СМИ

Бизнесмен Павел Фукс вышел из числа совладельцев одного из самых крупных торгово-развлекательных центров Киева Respublika.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "НВ Бизнес".

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"Из совладельцев торгового центра вышел бизнесмен Павел Фукс", — рассказали изданию 3 собеседника — два инвестбанкира и директор сети торговых центров.

По их данным, Фуксу принадлежало 25% торгового центра. Теперь его пакет якобы перешел олигарху Дмитрию Фирташу, который увеличил свою долю с 50% до 75%.

Указано, что партнером олигарха является экс-депутат от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник. Вместе они, по информации издания, готовятся запустить торговый центр площадью около 300 тысяч квадратных метров ориентировочно во второй половине 2021 года.

Известно, что Respublika — один из крупнейших ТРЦ Киева площадью около 300 тысяч квадратных метров, строительство которого началось в 2012 году. Торговый центр строила компания "Мегаполисжилстрой", которую связывают с Фирташем. К 2015 году здание ТРЦ было готово на 80%, а инвестиции в реализацию этого проекта оценивались в $350 млн. Но работы на стройплощадке неожиданно остановились.

Спустя два года — в 2017 году Национальный банк взыскал корпоративные права на ТРЦ Respublika. Недостроенный ТРЦ являлся залогом по кредитам, которые Надра Банк Фирташа выдал компании "Мегаполисжилстрой". Сам Надра Банк был признан неплатежеспособным в 2015 году.

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Права требования по кредитам, где ТРЦ Respublika выступал залогом, продавались несколько лет. Торги стартовали в июле 2017 года с 2,59 млрд грн, а сам лот был продан только в феврале 2019 года за 777 млн грн малоизвестной компании "Солтекс Капитал".

Известно, что сейчас ТРЦ Respublika готовится к запуску, который намечен на вторую половину следующего года. Инвестиции в достройку объекта оцениваются в $100 млн.

"У этого торгового центра интересный проект и неплохая концепция. Но сейчас конкуренция гораздо жестче, чем 5 лет назад, когда изначально и планировалось открыть этот объект. Но, думаю, что проблем с его наполнением не возникнет", — отметил операционный директор девелоперской компании Вudhouse Group Максим Гаврюшин.

Торговый центр пользуется интересом среди арендаторов, говорит директор торговой сети, пожелавший остаться неназванным.

"Насколько мне известно, в нем планируют открыть магазин IKEA", — рассказывает собеседник издания.

В свою очередь руководство ТРЦ Respublika комментарии не предоставило.

Напомним, 5 февраля 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подписал договор о продаже прав требования банка "Надра" по кредитным договорам, в залоге по которым находится недостроенный ТРЦ "Республика" в Киеве.