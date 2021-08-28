Ритейлер H&M анонсировал открытие первого магазина во Львове

Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) анонсировал открытие первого своего оффлайн-магазина во Львове осенью 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Уже осенью все любители шоппинга смогут посетить H&M в ТРК Victoria Gardens. Точная дата открытия будет анонсирована позже", — говорится в сообщении.

В случае открытия этот магазин станет третьим за пределами Киева и восьмым магазином ритейлера в Украине.

В 2020 году сообщалось, что шведская компания H&M, владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, увеличила выручку в своих украинских магазинах на 59% в гривне в третьем финансовом квартале (1 июня — 31 августа).

Напомним, в мае 2021 года H&M открыл первый магазин в Харькове — в ТРЦ Nikolsky.

Также сообщалось, что шведский ритейлер одежды H&M планирует в конце лета открыть первый магазин в Одессе в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Ривьера".

Напомним, компания Hennes&Mauritz AB (H&M) открыла первый магазин в Украине в 2018 году.