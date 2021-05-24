H&M в конце лета планирует открыть в Одессе свой первый магазин

Шведский ритейлер одежды H&M планирует в конце лета открыть первый магазин в Одессе в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Ривьера".

Об этом 21 мая на открытии ТРЦ Nikolsky в Харькове сообщила директор по PR и маркетингу H&M в Украине Ольга Олейник, передает "Интерфакс-Украина".

"Следующим регионом, где будет открыт магазин сети, станет Одесса. Это будет ТРЦ "Ривьера", надеемся открыть в конце лета", — рассказала Олейник.

В новом ТРЦ Nikolsky также разместился магазин H&M, который стал шестым в Украине и первым за пределами столицы. Его площадь составляет 2,1 тысячи квадратных метров.

ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова, на улице Пушкинской, 2. Общая площадь торгового центра — 106 тысяч квадратных метров, торговая — 53 тысячи квадратных метров. Паркинг рассчитан на 700 машиномест. Девелопер проекта — Budhouse Group.

Напомним, компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году.