Потребрынки 30 минут назад

H&M в конце лета планирует открыть в Одессе свой первый магазин

На днях магазин H&M открылся в новом ТРЦ Nikolsky в Харькове

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Шведский ритейлер одежды H&M планирует в конце лета открыть первый магазин в Одессе в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Ривьера".

Об этом 21 мая на открытии ТРЦ Nikolsky в Харькове  сообщила директор по PR и маркетингу H&M в Украине Ольга Олейник, передает "Интерфакс-Украина".

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"Следующим регионом, где будет открыт магазин сети, станет Одесса. Это будет ТРЦ "Ривьера", надеемся открыть в конце лета", — рассказала Олейник.

В новом ТРЦ Nikolsky также разместился магазин H&M, который стал шестым в Украине и первым за пределами столицы. Его площадь составляет 2,1 тысячи квадратных метров.

ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова, на улице Пушкинской, 2. Общая площадь торгового центра — 106 тысяч квадратных метров, торговая — 53 тысячи квадратных метров. Паркинг рассчитан на 700 машиномест. Девелопер проекта — Budhouse Group.

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Напомним, компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году.

По данным в отчете компании, за девять месяцев 2020 финансового года H&M увеличил выручку на 10%, до 156 млн шведских крон, тогда как рост продаж в гривне составил 5%.

При этом в третьем финансовом квартале (1 июня — 31 августа) компания увеличила выручку в своих украинских магазинах в гривне на 59%.

Отметим, что 11 июня 2020 года H&M открыл четвертую торговую точку в Украине в киевском ТРЦ Dream Town, а 1 августа — пятую, в ТРЦ Retroville.

ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц" создано в 2013 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон. Уставный капитал компании составляет 696,9 тысячи грн.

 

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