В ТРЦ Dream Town готовы к переговорам по снижению аренды их площадей в период карантина

Генеральный директор торгово-развлекательного центра Dream Town Роман Емец готов вести переговоры о снижении арендной платы для тех предприятий, которым пришлось прекраить работу в ТРЦ из-за карантинных мер и для тех, что продолжают работать. Об этом он заявил в интервью RAU.

"Конечно, с кинотеатром и прочими арендаторами нам придется принимать обоюдоболезненные решения. Что касается тех арендаторов, чьи торговые точки продолжают работать, мы предлагаем не торопиться и оценить результаты посещаемости ТРЦ по результатам марта. Сравним с показателями годичной давности, в том числе март к марту и динамику за два месяца до этого. Таким образом, мы готовы договариваться, но надо четко понимать, о чем конкретно" — сказал он.

Стоит отметить, что Емец использовал крайне обтекаемые формулировки, но, по крайней мере, назвал ожидаемые решения "обоюдоболезненными", то есть не собирается перекладывать всю тяжесть ситуации на арендаторов.

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Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон, смягчающий налоговую нагрузку на бизнес на период карантинных мер, введенных из-за пандемии китайского коронавируса.

В частности, в Киеве местные власти приняли решение закрыть ТРЦ. Несмотря на то, что исключения касаются аптек и продуктовых магазинов, из-за ограничения работы общественного транспорта и закрытия развлекательных предприятий в торговых центрах, поток покупателей в них по прогнозу должен снизиться.

Стоит отметить, что собственникам недвижимости уже приходилось идти навстречу своим арендаторам. После бегства Виктора Януковича в 2014 году на фоне галопирующей девальвации гривни ритейл сильно пострадал из-за падения покупательной способности населения. Тогда ряд собственников ТРЦ и операторов недвижимости пошли на привязку арендной платы к выручке магазинов вместо твердых сумм за квадратный метр.