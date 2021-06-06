Устойчивое развитие вчера, 18:48

Тренд на экомоду: H&M откроет онлайн-магазины подержанных вещей в 24 странах Европы

Тренд на экомоду заставил H&M масштабировать на новые территории свой проект — онлайн-магазин подержанной одежды под названием Sellpy

Фото: hmgroup.com- Фото: hmgroup.com-
Фото: hmgroup.com-

Гигант моды H&M расширяет направление секонд-хенд. Принадлежащий компании шведский онлайн-магазин подержанных товаров Sellpy, который был запущен в Швеции в 2014 году, зайдет еще в 24 европейских страны. Это решение вызвано растущим трендом популярности спроса на экологичную моду, заявили представители модного гиганта, сообщает Reuters.

Ответственное потребление, ведет к пристальному вниманию за экологичностью бизнес-процессов в индустрии моды и ее  критике за культивирование одноразового использования одежды.

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При этом секонд-хенд был одним из самых быстрорастущих сегментов рынка фешн-индустрии, отмечают в Sellpy. Платформа была запущена в Швеции в 2014 году и за время работы через нее было продано более девяти миллионов предметов одежды.

Особенность работы H&M Sellpy будет состять в том, что компания берет на себя всю цепочку продаж — от получения товаров у продавцов, их фотографирования до продажи и доставки проданного товара покупателю.

H&M инвестировала в Sellpy более $24,38 млн и владеет около 70% компании. Гигант моды надеется, что направление секонд-хенд даст хороший дополнительный доход после нескольких трудных лет, когда во многих магазинах H&M замедлился рост продаж.

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В апреле H&M запустила еще один проект в рамках стратегии устойчивого развития — бесплатный прокат мужских костюмов для собеседований или деловых встреч. Пока эта услуга доступна в Великобритании и США, пишет Business Insider

Ранее литовский интернет-магазин Vinted, где люди могут покупать и продавать подержанную одежду, привлекла $305 млн для дальнейшего расширения в Европе и за ее пределами, сообщив, что предварительная оценка бизнеса составила 3,5 млрд евро.

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