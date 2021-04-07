Как в Козине при содействии Минюста по поддельным документам произошел захват 7 га земли

Нотариус по поддельным документам переписал на новых владельцев восемь земельных участков на берегу Днепра стоимостью около $10 млн в пгт Козин Обуховского района Киевской области. Это — очередная история рейдерства, которые десятками случаются в Украине. Однако именно она интересна еще и тем, что непосредственное участие в незаконном заполучении земель принимала сотрудница Министерства юстиции Украины.

Поддельные документы

Речь идет 8 земельных участках общей площадью около 7 га в коттеджном городке на берегу Днепра в элитном поселке Козин. Как заявляет их владелец, Никита Самусев, группа рейдеров путем нехитрых манипуляций с документами и их ксерокопиями, используя услуги "черных" нотариусов и поддержку Национальной полиции, прокуратуры и Минюста "отжала" у него эти наделы. Собственник земли считает, что "соседи" позарились на его законную собственность из-за необходимости объединить отдельные части одного городка в своих руках.

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Все началось в марте 2020 года, когда владелец участков Никита Самусев и его доверенное лицо Оксана Яцина, на которую была выписана доверенность о распоряжении этим имуществом, выяснили, что земельные участки переписываются на третьих лиц. Прямо в момент срабатывания "маячков" в реестрах адвокат собственника вызвал полицию.

Когда наряд прибыл на место, то обнаружил, что нотариус регистрирует договора купли-продажи земли от имени лже-Яцины на некоего жителя Донецкой области Алексея Дектярёва. При этом, в помещении не было ни "продавца", ни "покупателя". Зато (кроме помощницы нотариуса) в офисе находилась сотрудница управления по вопросам нотариата Главного управления юстиции в Киеве Анна Грищенко. Как заявил в показаниях, имеющихся в распоряжении редакции delo.ua, сам нотариус, именно она обратилась к нему с просьбой оформить смену прав собственности и попросила оформить все сделки, направив ему все документы.

По факту незаконного отчуждения имущества по заявлению Самусева Печерское ГУ Нацполиции открыло уголовное производство №12020100060001598. В рамках расследования, в частности, путем экспертиз, было доказано, что сделки проводились по поддельной доверенности. Подделаны были и сами "договора" купли-продажи. В документах были указаны неправильные даты, некорректные паспортные данные Яцины, на фотокопиях паспортов изображены другие люди, а сами подписи, как установила экспертиза, также были подделаны, что, собственно, видно и не вооруженным глазом.

В результате Печерский районный суд Киева 25 марта 2020 года арестовал незаконно отчужденное имущество в рамках уголовного производства. Однако это не помешало через две недели, 9 апреля, когда решение суда уже неделю как было обнародовано, новому "собственнику" земли Алексею Дектяреву, внести участки в уставной капитал ООО "БЦ Инвестбуд" как вклад одного из основателей этого ООО, Дектярева.

Примечательно, но, согласно данным Единого государственного реестра, компания "БЦ Инвестбуд" была зарегистрирована аккурат именно 9 апреля 2020 года по адресу: город Белая Церковь, переулок Строителей 1Б. Сами же владельцы компании — Алексей Дектярев и некто Андрей Гвоздев, зарегистрированы в Макеевке, на неподконтрольной Украине части Донецкой области. Как говорит потерпевший, найти их сегодня проблематично, как и быть уверенным в том, что это реально существующие люди. Правда, в процессе следственных действий никто из правоохранителей и не пытался это выяснить, отмечают его адвокаты.

Аресты и "переброски"

В дальнейшем различные суды несколько раз накладывали аресты на указанные земельные участки, как в рамках уголовного, так и гражданского производства, были допрошены свидетели и участники событий.

Однако, очень скоро после описанных событий, правоохранители стали постепенно охладевать к делу и какие-либо следственные действия прекратились. Более того, несмотря на то, что экспертиза подтвердила подделку документов, полиция почему-то приняла решение уголовное производство закрыть.

Случилось это 5 марта 2021 года: Нацполиция вынесла решение о закрытии уголовного производства "в связи с отсутствием состава преступления" и без какой-либо подробной мотивации. При этом заполучившему землю ООО "БЦ Инвестбуд" постановление было вручено 11 марта, а потерпевшая сторона вообще узнала о нем случайно, говорит Виталий Наконечный, адвокат Никиты Самусева.

"Мы были вынуждены самостоятельно обращаться для получения копии решения, которая была выдана аж 24 марта. Но еще до этого, 22 марта, рейдеры сняли в Печерском суде Киева арест в рамках уголовного дела о мошенничестве и получают таким образом возможность сделать еще пару-тройку "перебросок" отжатой земли", — добавил он.

"Перебросить" участки не получилось, так как они все еще были арестованы в рамках другого, гражданского процесса по истребованию незаконного имущества (арест наложил Обуховский суд Киевской области).

Бездействие Минюста

Адвокаты Самусева также подали ходатайство о привлечении к дисциплинарной ответственности Анны Грищенко из Минюста, которая, по словам нотариуса, организовала процесс выведения земельных участков из собственности Самусева. Однако в ведомстве его оставили без удовлетворения.

"Инстанция Дениса Малюськи (министр юстиции Украины — Delo.ua) заявила, что Анна все отрицала и вообще больше в Минюсте не работает. А оснований для отмены регистрационных действий нотариуса нет, поскольку все документы на момент сделки якобы были в порядке. Расследовать же фальсификацию бумаг — не дело Минюста, а тот факт, что в момент "сделки" на ней не было сторон договора купли-продажи, сама сделка была проведена по фальшивой доверенности и с предъявлением ксерокопий паспортов, тоже сфабрикованных, причем топорно — это Минюст не смущает", — рассказал адвокат Наконечный.

Таким образом, по его словам, в деле известны исполнители, а также организаторы преступления по захвату 8 участков земли, но вот желания расследовать дело и восстановить справедливость нет ни у полиции, ни у прокуратуры, ни у Министерства юстиции, так как "аргументы" организаторов захвата чужой собственности, очевидно, перевешивают.

Кто может стоять за схемой

Владелец семи гектаров земли Никита Самусев уверен, что на эту землю "положили глаз" собственники остальной территории этого коттеджного городка. Его владельцами являются ООО "Рейнир Бизнес Групп" и ООО "Комфорт-Сити", которые принадлежат Евгению Сингаевскому и Андрею Мартынову. Мартынов — известный застройщик села Софиевская Борщаговка под Киевом, которого местные жители "любят", как пишут СМИ, за заоблачные коммунальные тарифы карманных ЖЭКов, необустроенную инфраструктуру и сомнительную схему продажи жилья через подставных физлиц, вероятно — для уклонения от уплаты налогов.

Из открытых источников известно, что на участках, которые относится к землям рекреации, "Рейнир Бизнес Групп" собирается строить жилой дом. Строительство уже начато, но вот только наделы Мартынова фигурируют в уголовном производстве №42019110000000302. Согласно данным следствия, компания купила ряд объектов незавершенного строительства на площади 41 га земли у ООО "Кватро Лизинг". Прокуратуру заинтересовал тот факт, что "Кватро" продали землю через 6 дней после получения ее от Козинского поселкового совета. При этом дело расследуется по "должностной" статье о превышении власти, то есть вероятнее всего, касается злоупотреблений чиновников по выделению рекреационных земель под застройку.

Однако, этот П-образный полуостров на Днепре, созданный природой, земснарядами и ландшафтными дизайнерами, интересен еще одной достопримечательностью. Дело в том, что именно на его территории пришвартован знаменитый "дебаркадер Привата". В 2019 году его упоминали в своем сюжете журналисты программы "Схемы". Там же упомянута и "Рейнир Бизнес Групп".

В эпизоде, о котором идет речь, репортеры рассказывают, как зафиксировали передвижение в сторону дебаркадера кортежа, которым пользуется экс-замглавы Администрации Виктора Януковича, а ныне "просто адвокат" Андрей Портнов. Причем передвигался он, по данным журналистов, в сопровождении автомобилей группы "Приват".

Очевидно, что с такими "соседями" Никите Самусеву будет непросто мирно уживаться, и именно в этом он видит причину того, что его дело уже год правоохранители попросту "заминают". Но все же он надеется, что придание этой истории огласке все же заставит правоохранительные органы и органы юстиции пересмотреть свои решения, восстановить справедливость и привлечь к ответственности людей, провернувших схему по захвату его земли.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua