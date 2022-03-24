На Рівненщині заборонили відвідувати ліси

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що з 24 березня в регіоні заборонено відвідувати ліс з будь-якого приводу.

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Таке обмеження діятиме на час воєнного стану. Відповідний указ Коваль підписав 23 березня.

Уточнюємо, що обмеження не розповсюджується на Збройні сили України, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування. Також ті, хто працює з лісом, можуть його відвідувати у разі потреби.

Рані на Київщині населенню заборонили відвідувати ліси, причому як пішки, так і на транспорті.

Крім військових заборона відвідування лісових масивів не стосується органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та тих установ, які використовуються для лісогосподарської мети в період військового стану.

Очевидно, що такі заборони вводять з міркувань безпеки мирного населення.

Фото: ua.depositphotos.com