Українських прикордонників знову обстріляли із території Росії

Російські військові увечері 22 квітня обстріляли наших прикордонників у Чернігівській області. Окупанти відкрили вогонь з території держави-агресора дільницею відділу "Горськ".

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Ворог випустив близько 10 гранат із автоматичного гранатомета. Вони розірвалися неподалік прикордонного села Сеньківка.

"Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того, як Сили оборони України витіснили загарбників із області", - зазначили у ДПСУ.

Двома із трьох попередніх обстрілів ворог також цілив у ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулого разу з мінометів.

На щастя, ніхто із прикордонників не постраждав.

Нагадаємо, 15 квітня російські війська відкрили вогонь з мінометів за позиціями українських прикордонників у Чернігівській області.