Жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе, - Госпогранслужба

Жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе ближе, чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.

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Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, запрещено находиться в лесополосе или с целью отдыха, осуществлять любые работы, кроме ряда мероприятий по предварительному согласованию с пограничниками.

"Каждая охрана государственной границы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано по Сумской области и сейчас документируется по Черниговской области", - заявил Демченко.

Как отметил спикер ГПСУ, гражданам запрещено находиться возле границы на территории местности около 1 километра, кроме населенных пунктов, а на территории пограничных контролируемых районов до 20 километров будет запрещено перемещение в ночное время.

Напомним, 29 апреля з российского села Городище по территории Сумской области было выпущено более 30 минометных снарядов.