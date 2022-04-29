Жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону, — Держприкордонслужба

Жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.

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Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, заборонено перебувати в лісосмузі або з метою відпочинку здійснювати будь-які роботи, крім низки заходів щодо попереднього погодження з прикордонниками.

"Кожна охорона державного кордону вводить додаткові режимні обмеження. Це вже зроблено по Сумській області і зараз документується по Чернігівській області", — заявив Демченко.

Як зазначив речник ДПСУ, громадянам заборонено перебувати біля кордону на території місцевості близько 1 кілометра, крім населених пунктів, а на території прикордонних контрольованих районів до 20 кілометрів буде заборонено переміщення в нічний час.

Нагадаємо, 29 квітня з російського села Городище територією Сумської області було випущено понад 30 мінометних снарядів.