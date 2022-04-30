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Российские войска обстреляли Черниговскую область
Небо над Черниговщиной снова пронизывают вражеские мины и дроны. 30 апреля украинские пограничники зафиксировали обстрел из России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра. Пограничные наряды при обстреле не пострадали.
Также враг проводил воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что российские оккупанты постоянно обстреливают приграничные области.
Поэтому жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе ближе чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.
Напомним, из российского села Городище по территории Сумской области 29 апреля выпустили более 30 минометных снарядов.
А 22 апреля российские войска обстреляли наших пограничников в Черниговской области.