Российские войска обстреляли Черниговскую область

Небо над Черниговщиной снова пронизывают вражеские мины и дроны. 30 апреля украинские пограничники зафиксировали обстрел из России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра. Пограничные наряды при обстреле не пострадали.

Также враг проводил воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Отметим, что российские оккупанты постоянно обстреливают приграничные области.

Поэтому жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе ближе чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.

Напомним, из российского села Городище по территории Сумской области 29 апреля выпустили более 30 минометных снарядов.

А 22 апреля российские войска обстреляли наших пограничников в Черниговской области.