Армия РФ снова обстреляла приграничные территории Сумской и Черниговской областей, - Госпогранслужба

Армия Российской Федерации вечером 10 мая снова обстреляла приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Около 19 часов вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумской области", - говорится в сообщении.

Также было зафиксировано два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговской области, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи.

Напомним, 29 апреля из российской деревни Городище на территорию Сумской области было выпущено более 30 минометных снарядов. На следующий день враг обстрелял и украинский пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.