Оккупанты обстреляли громаду в Днепропетровской области: несколько улиц остались без света

Армия Российской Федерации ночью с 8 на 9 мая снова обстреляла Зеленодольскую громаду Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью враг снова обстрелял Зеленодольскую громаду. Попали по окраине села Большая Костромка. Несколько улиц остались без света", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, вечером 3 мая российские оккупанты дважды обстреляли ракетами Днепропетровскую область. Из-за обстрелов сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, а движение поездов приостановлено.