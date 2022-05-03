Враг дважды обстрелял ракетами Днепропетровскую область. Из-за обстрелов повреждена железная дорога

Вечером 3 мая российские оккупанты дважды обстреляли ракетами Днепропетровскую область. Из-за обстрелов сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, а движение поездов прекращено. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"У нас два «прилета» в Каменском районе. Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно. Движение поездов остановлено", — написал он.

Напомним, вечером 3 мая в горном районе Закарпатья вечером, был зафиксирован прилет вражеской ракеты.

Также ракетные удары враги нанесли по территории Львовской области.