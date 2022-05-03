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Ворог двічі обстріляв ракетами Дніпропетровську область. Через обстріл пошкоджено залізницю

Ворог двічі обстріляв ракетами Дніпропетровську область. Через обстріл пошкоджено залізницю

Увечері 3 травня російські окупанти двічі обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Через обстріл сильно пошкоджено залізничну інфраструктуру, а рух поїздів припинено. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

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"У нас два "прильоти" в Кам'янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одна людина поранена. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух поїздів зупинено", - написав він.

Нагадаємо, увечері 3 травня у гірському районі Закарпаття ввечерібуло зафіксовано приліт ворожої ракети.

Також ракетні удари вороги завдали територією Львівщини.

Автор:
Степан Крьока