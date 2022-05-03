Вражеская ракета ударила по горному району Закарпатья

В горном районе Закарпатья вечером, 3 апреля, был зафиксирован прилет вражеской ракеты.

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Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 3 мая, во Львове раздались взрывы. По словам главы Львовской ОВА Козицкого, по территории области нанесли ракетные удары.

Также две крылатые ракеты, летевшие в Винницу, были сбиты украинским ПВО. Еще одну крылатую ракету сбили на подлете в Киев, в районе Одесской трассы.