Ворожа ракета вдарила по гірському району Закарпаття

Закарпаття ввечері, 3 квітня, зазнало ворожого ракетного удару в гірському районі.

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Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Приліт ракети в об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 3 травня, у Львові пролунали вибухи. За словами голови Львівської ОВА Козицького, по території області завдали ракетних ударів.

Також дві крилаті ракети, що летіли до Вінниці, збиті українською ППО. Ще одну крилату ракету збили на підльоті до Києва, в районі Одеської траси.