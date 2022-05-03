Низка поїздів "УЗ" прямуватиме із затримкою через ворожі обстріли залізничних підстанцій

Через ворожі обстріли залізничних підстанцій увечері 3 травня у деяких містах України, низка поїздів "Укрзалізниці" прямуватиме із затримкою.

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Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

"У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів "Укрзалізниці" прямуватиме із затримкою", - йдеться у повідомленні.

Наразі затримуються в дорозі наступні поїзди:

№4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);

№ 25 Рахів — Одеса (+1 год);

№49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);

№60 Чоп — Київ (+2 год);

№12 Львів — Київ (затримується відправлення);

№22 Трускавець — Харків (+3 год);

№749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год).

№231 Дніпро - Львів (+3 год);

№53 Дніпро - Одеса (+3 год);

№75 Кривий Ріг - Київ (+2 год);

№175 Запоріжжя - Жмеринка (+2 год);

№85 Запоріжжя - Львів (+1,5 год);

№37 Запоріжжя - Київ (+1,5 год).

Нагадаємо, у вівторок, 3 травня, у Львові пролунали вибухи. За словами голови Львівської ОВА Козицького, по території області завдали ракетних ударів.

Також дві крилаті ракети, що летіли до Вінниці, збиті українською ППО. Ще одну крилату ракету збили на підльоті до Києва, в районі Одеської траси.