Росіяни атакували сервіси "Укрзалізниці": продаж електронних квитків знову припинили

Російські хакери знову атакували сайти "Укрзалізниці", внаслідок чого тимчасово припинено надання деяких послуг.

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Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця" 1 травня повідомила, що знову зазнала атаки з боку РФ. Внаслідок чого зупинено продаж електронних квитків та надання онлайн-допомоги.

"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої. Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак", - йдеться у повідомленні.

Каси на вокзалах, за даними УЗ, працюють.

Також, як зазначається, потяги прямують за розкладом.

Зазначимо, 30 квітня вдень "Укрзалізниця" повідомила про зупинення продажу електронних квитків. Увечері роботу сервісу вдалося поновити.

Нагадаємо, що тижнем раніше УЗ вже повідомляла, що через масову атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси з продажу квитків та її телефонія виявилися тимчасово недоступними.

Зазначимо також, що 28 березня була скоєна потужна кібератака на ІТ-інфраструктуру "Укртелекому". Тоді компанія тимчасово обмежила надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів.

При цьому 24 березня Верховна Рада ввела покарання до 15 років позбавлення волі за здійснення під час воєнного стану кібератак, що спричинили масштабні наслідки.