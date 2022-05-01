Россияне атаковали сервисы "Укрзализныци": продажа электронных билетов снова приостановлена

Российские хакеры снова атаковали сайты "Укрзализныци", в результате чего временно прекращено предоставление некоторых услуг.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця" 1 мая сообщила, что снова подверглась атаке со стороны РФ. В результате чего остановлена продажа электронных билетов и оказание онлайн-помощи.

"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак", - говорится в сообщении.

Кассы на вокзалах, по данным УЗ, работают.

Также, как отмечается, поезда следуют по расписанию.

Отметим, 30 апреля днем "Укрзализныця" сообщила о приостановке продажи электронных билетов. Вечером работу сервиса удалось восстановить.

Напомним, что неделей ранее УЗ уже сообщала, что из-за массовой атаки на провайдеров связи онлайн-сервисы по продаже билетов и ее телефония оказались временно недоступны.

Отметим также, что 28 марта была совершена мощная кибератака на IT-инфраструктуру "Укртелекома". Тогда компания временно ограничила предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес-клиентов.

При этом 24 марта Верховная Рада ввела наказание до 15 лет лишения свободы за осуществление во время военного положения кибератак, повлекших масштабные последствия.