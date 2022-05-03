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Ряд поездов "УЗ" будет следовать с задержкой из-за вражеских обстрелов ж/д подстанций
Из-за вражеских обстрелов железнодорожных подстанций вечером, 3 мая, в некоторых городах Украины, ряд поездов "Укрзализныци" будет следовать с задержкой.
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Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
"В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци будет следовать с задержкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержаны поезда на подъезде во Львов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, во вторник, 3 мая, во Львове раздались взрывы. По словам главы Львовской ОВА Козицкого, по территории области нанесли ракетные удары.
Также две крылатые ракеты, летевшие в Винницу, были сбиты украинским ПВО. Еще одну крылатую ракету сбили на подлете в Киев, в районе Одесской трассы.