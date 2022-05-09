Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині: кілька вулиць залишилися без світла

Армія Російської Федерації вночі з 8 на 9 травня знову обстріляла Зеленодольську громаду Дніпропетровської області.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка. Кілька вулиць залишилися без світла", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські окупанти двічі обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Через обстріл сильно пошкоджено залізничну інфраструктуру, а рух поїздів припинено.