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Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині: кілька вулиць залишилися без світла

Дніпропетровська область, село Велика Костромка, окупанти, російська армія
Фото: Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині

Армія Російської Федерації вночі з 8 на 9 травня знову обстріляла Зеленодольську громаду Дніпропетровської області.  

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 Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка. Кілька вулиць залишилися без світла", - йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські окупанти двічі обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Через обстріл сильно пошкоджено залізничну інфраструктуру, а рух поїздів припинено. 

Автор:
Анастасія Дєдковська