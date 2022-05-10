Зеленський просить не тиснути на Збройні сили щоденними очікуваннями перемог на полі бою

Президент України Володимир Зеленський просить не очікувати від Збройних сил щотижневих і щоденних перемог на полі бою.

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Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні.

Володимир Зеленский наголосив, що ЗСУ поступово відтискають російських окупантів від Харкова.

"Але хочу також закликати усіх наших людей, особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево, навіть щоденно очікуються певні перемоги", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, голова держави додав, що ЗСУ роблять усе для звільнення окупованої території України, а саме: Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та інших.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Російська Федерація виводить свої підрозділи з Харківської області через великі втрати особового складу на відновлення з території України в район російського міста Бєлгород.

Зокрема, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що перемогою у війні з РФ вважатиметься не відведення російських військ на позиції до 24 лютого, а повне звільнення всіх українських територій.