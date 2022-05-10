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Зеленський просить не тиснути на Збройні сили щоденними очікуваннями перемог на полі бою
Президент України Володимир Зеленський просить не очікувати від Збройних сил щотижневих і щоденних перемог на полі бою.
Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні.
Володимир Зеленский наголосив, що ЗСУ поступово відтискають російських окупантів від Харкова.
"Але хочу також закликати усіх наших людей, особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево, навіть щоденно очікуються певні перемоги", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, голова держави додав, що ЗСУ роблять усе для звільнення окупованої території України, а саме: Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та інших.
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Російська Федерація виводить свої підрозділи з Харківської області через великі втрати особового складу на відновлення з території України в район російського міста Бєлгород.
Зокрема, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що перемогою у війні з РФ вважатиметься не відведення російських військ на позиції до 24 лютого, а повне звільнення всіх українських територій.