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Зеленский просит не давить на Вооруженные силы ежедневными ожиданиями побед на поле боя

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Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский просит не ожидать Вооруженных сил еженедельных и ежедневных побед на поле боя.

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Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

Владимир Зеленский отметил, что ВСУ постепенно оттесняют российских оккупантов от Харькова.

"Но хочу также призвать всех наших людей, особенно тех, что в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно, даже ежедневно ожидаются определенные победы", - говорится в сообщении.

В частности, глава государства добавил, что ВСУ делают все для освобождения оккупированной территории Украины, а именно: Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и других городов.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Российская Федерация выводит свои подразделения из Харьковской области из-за больших потерь личного состава на восстановление с территории Украины в район российского города Белгород.

В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победой в войне с РФ будет считаться не отведение российских войск на позиции до 24 февраля, а полное освобождение всех украинских территорий.

Автор:
Анастасия Дедковская