Освобождение всех территорий: Кулеба озвучил новое видение победы Украины в войне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победой в войне с РФ будет считаться не отвод российских войск на позиции до 24 февраля, а полное освобождение всех украинских территорий.

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Об этом Кулеба заявил в интервью Financial Times.

"В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, победой для нас будет освобождение остальных наших территорий", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что если западные союзники быстро поставят обещанное тяжелое вооружение, Украина будет способна полностью вытеснить российские войска со своей территории.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны. Он заявил, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные у России.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен, что российская армия не сможет добиться успеха в Украине и потерпит поражение от ВСУ.