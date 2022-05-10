Звільнення всіх територій: Кулеба озвучив нове бачення перемоги України у війні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перемогою у війні з РФ вважатиметься не відведення російських військ на позиції до 24 лютого, а повне звільнення всіх українських територій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

"У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і оплата завданих збитків. Зараз, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для наступної динаміки війни, перемогою для нас буде визволення інших наших територій", - заявив Кулеба.

Він наголосив, що якщо західні союзники швидко поставлять обіцяне важке озброєння, Україна буде здатна повністю витіснити російські війська зі своєї території.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни. Він заявив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якнайшвидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відновлення зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані у Росії.

А міністр оборони Великобританії Бен Уоллес упевнений, що російська армія не зможе досягти успіху в Україні і зазнає поразки від ЗСУ.