Путін недооцінив опір України, що призвело до зниження можливостей армії РФ - розвідка Британії

Прорахунок країни-агресора РФ у війні в Україні призвів до значних втрат та зниження можливостей армії Росії.

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Про це йдеться у звіті розвідки Британії.

У відомстві наголошують, що недооцінка Росією опору України та її планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних помилок, не дозволивши президенту РФ Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді 9 травня.

За даними розвідки, ймовірно, що план вторгнення РФ був заснований на помилковому припущенні, що вона зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити і обійти населені пункти.

Це припущення спонукало сили РФ спробувати провести початкову фазу операції у спосіб, призначений для досягнення швидкої перемоги з мінімальними витратами, вважає розвідка.

Цей прорахунок призвів до непомірних втрат та подальшого послаблення оперативної концентрації Росії.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії заявили, що російські запаси високоточних боєприпасів сильно виснажені, тому РФ змушена використовувати в Україні легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які менш надійні, менш точні та легше перехоплюються.