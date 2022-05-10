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Россия выводит войска из Харьковской области из-за больших потерь, - Генштаб ВСУ
Российская Федерация выводит свои подразделения из Харьковской области из-за больших потерь личного состава на восстановление с территории Украины в район российского города Белгород.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
"По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгорода Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Вооруженные силы Украины 10 мая выбили российских оккупантов из четырех сел в Харьковской области. Речь идет о Черкасских Тишках и Российских Тишках, входящих в Циркуновскую общину. А также села Рубежное и Байрак, принадлежащие к Волчанской городской общине.