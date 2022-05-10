Россия выводит войска из Харьковской области из-за больших потерь, - Генштаб ВСУ

Российская Федерация выводит свои подразделения из Харьковской области из-за больших потерь личного состава на восстановление с территории Украины в район российского города Белгород.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгорода Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.

Напомним, Вооруженные силы Украины 10 мая выбили российских оккупантов из четырех сел в Харьковской области. Речь идет о Черкасских Тишках и Российских Тишках, входящих в Циркуновскую общину. А также села Рубежное и Байрак, принадлежащие к Волчанской городской общине.