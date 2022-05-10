Росія виводить війська з Харківської області через великі втрати, - Генштаб ЗСУ

Російська Федерація виводить свої підрозділи з Харківської області через великі втрати особового складу на відновлення з території України в район російського міста Бєлгород.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України.

"За наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.

Нагадаємо, Збройні сили України 10 травня вибили російських окупантів із чотирьох сіл у Харківській області. Йдеться про Черкаські Тишки та Російські Тишки, що входять до Циркунівської громади. А також села Рубіжне та Байрак, що належать до Вовчанської міської громади.