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Росія виводить війська з Харківської області через великі втрати, - Генштаб ЗСУ
Російська Федерація виводить свої підрозділи з Харківської області через великі втрати особового складу на відновлення з території України в район російського міста Бєлгород.
Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України.
"За наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Збройні сили України 10 травня вибили російських окупантів із чотирьох сіл у Харківській області. Йдеться про Черкаські Тишки та Російські Тишки, що входять до Циркунівської громади. А також села Рубіжне та Байрак, що належать до Вовчанської міської громади.