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Українські військові звільнили ще чотири села у Харківській області, - Генштаб ЗСУ
Збройні сили України 10 травня вибили російських окупантів із чотирьох сіл у Харківській області.
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Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ у Facebook.
Повідомляється, що українські військові звільнили села Черкаські Тишки та Російські Тишки, що входять до Циркунівської громади. А також села Рубіжне та Байрак. Вони належать до Вовчанської міської громади.
Окрім цього, у Генштабі зазначили, що найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 7 травня під час контрнаступу на Харківському напрямку ЗСУ відновили контроль над селищем Циркуни. Також раніше було звільнено селища Молодова та Кутузівка у Харківській області.