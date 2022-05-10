Українські військові звільнили ще чотири села у Харківській області, - Генштаб ЗСУ

Збройні сили України 10 травня вибили російських окупантів із чотирьох сіл у Харківській області.

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Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що українські військові звільнили села Черкаські Тишки та Російські Тишки, що входять до Циркунівської громади. А також села Рубіжне та Байрак. Вони належать до Вовчанської міської громади.

Окрім цього, у Генштабі зазначили, що найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, 7 травня під час контрнаступу на Харківському напрямку ЗСУ відновили контроль над селищем Циркуни. Також раніше було звільнено селища Молодова та Кутузівка у Харківській області.