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Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

ЗСУ звільнили ще один населений пункт під Харковом

ЗСУ звільнили ще один населений пункт під Харковом

В ході контрнаступу на Харківському напрямі Збройні сили Україні відновили контроль над селищем Циркуни. Про це 7 травня повідомив Генштаб ЗСУ у черговому вечірньому зведенні.

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"В результаті наступу підрозділів Збройних сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни", - йдеться в зведенні.

Крім того, на Ізюмському напрямі противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, але завдяки діям ЗСУ ворог зазнав значних втрат та відійшов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у розмові з генералом США Марком Міллі, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках.

Згодом стало відомо, що саме на цих напрямках українські військові вже почали застосовувати важку зброю, нещодавно поставлену союзниками.

Автор:
Віта Молодан