- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
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ЗСУ звільнили ще один населений пункт під Харковом
В ході контрнаступу на Харківському напрямі Збройні сили Україні відновили контроль над селищем Циркуни. Про це 7 травня повідомив Генштаб ЗСУ у черговому вечірньому зведенні.
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Крім того, на Ізюмському напрямі противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, але завдяки діям ЗСУ ворог зазнав значних втрат та відійшов.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у розмові з генералом США Марком Міллі, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках.
Згодом стало відомо, що саме на цих напрямках українські військові вже почали застосовувати важку зброю, нещодавно поставлену союзниками.Підписуйтесь на наш Telegram канал