ЗСУ звільнили ще один населений пункт під Харковом

В ході контрнаступу на Харківському напрямі Збройні сили Україні відновили контроль над селищем Циркуни. Про це 7 травня повідомив Генштаб ЗСУ у черговому вечірньому зведенні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"В результаті наступу підрозділів Збройних сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни", - йдеться в зведенні.

Крім того, на Ізюмському напрямі противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, але завдяки діям ЗСУ ворог зазнав значних втрат та відійшов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у розмові з генералом США Марком Міллі, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках.

Згодом стало відомо, що саме на цих напрямках українські військові вже почали застосовувати важку зброю, нещодавно поставлену союзниками.