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- Война Война
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- Общество
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ВСУ освободили еще один населенный пункт под Харьковом
В ходе контрнаступления на Харьковском направлении Вооруженные силы Украины возобновили контроль над поселком Циркуны. Об этом 7 мая сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
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Кроме того, на Изюмском направлении противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополья, но благодаря действиям ВСУ враг понес значительные потери и отошел.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с генералом США Марком Милли, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях.
Вскоре стало известно, что именно на этих направлениях украинские военные уже начали применять тяжелое оружие, недавно поставленное союзниками.Подписывайтесь на наш YouTube канал