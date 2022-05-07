ВСУ освободили еще один населенный пункт под Харьковом

В ходе контрнаступления на Харьковском направлении Вооруженные силы Украины возобновили контроль над поселком Циркуны. Об этом 7 мая сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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"В результате наступления подразделений Вооруженных сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", - говорится в сводке.

Кроме того, на Изюмском направлении противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополья, но благодаря действиям ВСУ враг понес значительные потери и отошел.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с генералом США Марком Милли, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях.

Вскоре стало известно, что именно на этих направлениях украинские военные уже начали применять тяжелое оружие, недавно поставленное союзниками.