​В окупованому Ізюмі під завалами п’ятиповерхівки знайдено тіла 44 мирних мешканців, - Генпрокуратура

З 7 по 10 березня російські військові систематично обстрілювали окуповане місто Ізюм в Харківській області. Внаслідок обстрілів під завалами зруйнованого п’ятиповерхового будинку знайдено тіла 44 місцевих мешканців.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, з 7 по 10 березня 2022 року російські військові систематично обстрілювали місто Ізюм. Внаслідок обстрілів зруйновано громадську інфраструктуру та житлові будинки.

Зокрема, під завалами зруйнованого п’ятиповерхового будинку знайдено тіла 44 місцевих мешканців, ідентифіковано 14 осіб.

"Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, трьом військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з мирним населенням у Бучі Київської області. Станом на 10 травня вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.