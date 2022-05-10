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Вбивали мирне населення Бучі пострілами в голову: трьом військовослужбовцям РФ повідомлено про підозру
Трьом військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з мирним населенням у Бучі Київської області.
Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, у березні 2022 року в окупованому місті Буча Київської області підозрювані жорстоко поводилися з мирним населенням. Встановлено, що окупанти вдерлися до приватного будинку та пострілами у голову вбили двох мешканців. Особи підозрюваних було встановлено.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом військовослужбовцям збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що ухвалив рішення створити спеціальний механізм для розслідування та судового розгляду військових злочинів на території України. До цієї роботи буде залучено і міжнародних фахівців.