Убивали мирное население Бучи выстрелами в голову: трем военнослужащим РФ объявлено о подозрении

Трем военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации заочно уведомлено о подозрении в жестоком обращении с мирным населением в Буче в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые жестоко обращались с мирным населением. Установлено, что оккупанты ворвались в частный дом и выстрелами в голову убили двух жителей. Личности подозреваемых были установлены.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора трем военнослужащим вооруженных сил РФ заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 апреля заявил, что принял решение создать специальный механизм для расследования и судебного разбирательства военных преступлений на территории Украины. К этой работе будут привлечены и международные специалисты.