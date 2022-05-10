В оккупированном Изюме под завалами пятиэтажки найдены тела 44 мирных жителей, - Генпрокуратура

С 7 по 10 марта российские военные систематически обстреливали оккупированный город Изюм в Харьковской области. В результате обстрелов под завалами разрушенного пятиэтажного дома обнаружены тела 44 мирных жителей.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, с 7 по 10 марта 2022 года российские военные систематически обстреливали город Изюм. В результате обстрелов разрушены общественная инфраструктура и жилые дома.

В частности, под завалами разрушенного пятиэтажного дома обнаружены тела 44 местных жителей, идентифицированы 14 человек.

"Харьковской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, троим военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации заочно объявлено о подозрении в жестоком обращении с мирным населением в Буче Киевской области. По состоянию на 10 мая решается вопрос об объявлении их в международный розыск.