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Украинские военные освободили еще четыре села в Харьковской области, - Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины 10 мая выбили российских оккупантов из четырех сел в Харьковской области.
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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Сообщается, что украинские военные освободили села Черкасские Тишки и Русские Тишки, входящие в Циркуновскую общину. А также села Рубежное и Байрак. Они принадлежат к Волчанской городской общине.
Кроме этого, в Генштабе отметили, что наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 7 мая в ходе контрнаступления на Харьковском направлении ВСУ возобновили контроль над поселком Циркуны. Также ранее были освобождены поселки Молодова и Кутузовка в Харьковской области.