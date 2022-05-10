Украинские военные освободили еще четыре села в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины 10 мая выбили российских оккупантов из четырех сел в Харьковской области.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что украинские военные освободили села Черкасские Тишки и Русские Тишки, входящие в Циркуновскую общину. А также села Рубежное и Байрак. Они принадлежат к Волчанской городской общине.

Кроме этого, в Генштабе отметили, что наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Напомним, 7 мая в ходе контрнаступления на Харьковском направлении ВСУ возобновили контроль над поселком Циркуны. Также ранее были освобождены поселки Молодова и Кутузовка в Харьковской области.