Украина с начала широкомасштабного вторжения РФ вернула более 300 пленных, - СБУ

С начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации, с помощью СБУ было возвращено в Украину 324 украинских пленных.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что всего было проведено девять обменов, во время которых удалось вернуть 324 украинских пленных.

"Все это – в рамках взаимодействия системной и кропотливой работы Объединенного центра по поиску и освобождению пленных, который функционирует под патронатом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины – Президента Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Напомним, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинские пленные граждане по возвращении из России в порядке обмена рассказывают об унижениях и бесчеловечных условиях, подвергшихся удержанию.