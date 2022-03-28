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Укргазбанк намерен выплачивать по 100 тысяч рублей военным РФ за сдачу в плен с техникой и оружием

Фото: сайт Укргазбанка
Фото: сайт Укргазбанка

Государственный Укргазбанк намерен выплачивать по 100 тысяч рублей наличными российским военным за сдачу в плен Вооруженным силам Украины вместе с техникой и оружием. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

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В банке отмечают, что решили таким образом "немного подтолкнуть военных к принятию верного решения", и пообещали, что вместе с деньгами они получат шанс спасти свою жизнь, которую точно потеряют, как только поднимут оружие в Украине.

"Мы понимаем, что гости эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому выплаты гарантируем только наличными. Эти деньги для нас не имеют никакой ценности. Ну не сжигать же их! К тому же это не экологично... Сдавайтесь и сдавайте оружие, потому что это ваш шанс совершить хотя бы единственный достойный поступок в своей никчемной жизни и заработать деньги для семьи "на сахар"!" — говорится в сообщении.

Укргазбанк считает, что такая инициатива может стать вкладом в копилку общей победы над врагом, и надеется, что другие украинские банки ее поддержат.

Отметим, что неделей ранее советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что один из российских военных сдался в плен вместе с танком, за что украинские власти пообещали ему вознаграждение в 10 тысяч долларов по окончании войны и возможность претендовать на украинское гражданство.

В то же время президент Владимир Зеленский накануне заявил, что выступает за обмен с Россией пленными и телами погибших военнослужащих в формате "всех на всех".

Автор:
Тимофей Беспятов