Укргазбанк має намір виплачувати по 100 тисяч рублів військовим РФ за здачу в полон з технікою та зброєю

Державний Укргазбанк має намір виплачувати по 100 тисяч рублів готівкою російським військовим за здачу в полон Збройним силам України разом із технікою та зброєю. Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

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У банку зазначають, що вирішили таким чином "трохи підштовхнути військових до прийняття вірного рішення", і пообіцяли, що разом із грошима вони матимуть шанс врятувати своє життя, яке точно втратять, як тільки піднімуть зброю в Україні.

"Ми розуміємо, що гості ці з далекого минулого, де не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому виплати гарантуємо лише готівкою. Ці гроші для нас не мають жодної цінності. Ну не спалювати ж їх! До того ж це не екологічно... Здавайтесь і здавайте зброю, бо це ваш шанс зробити хоча б єдиний гідний вчинок у своєму нікчемному житті та заробити гроші для сім'ї "на цукор"!" — йдеться у повідомленні.

Укргазбанк вважає, що така ініціатива може стати внеском у скарбничку загальної перемоги над ворогом, і сподівається, що інші українські банки її підтримають.

Зазначимо, що тижнем раніше радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що один з російських військових здався в полон разом з танком, за що українська влада пообіцяла йому винагороду в 10 тисяч доларів після закінчення війни та можливість претендувати на українське громадянство.

Водночас президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що виступає за обмін із Росією полоненими та тілами загиблих військовослужбовців у форматі "всіх на всіх".