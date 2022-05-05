Україна від початку широкомасштабного вторгнення РФ повернула понад 300 полонених, - СБУ

З початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, за допомогою СБУ було повернуто до України 324 українських полонених.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що усього було проведено дев'ять обмінів, під час яких вдалося повернути 324 українських полонених.

"Усе це – у рамках взаємодії та системної і кропіткої роботи Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, який функціонує під патронатом Верховного Головнокомандувача Збройних сил України – Президента Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українські полонені громадяни після повернення з Росії в порядку обміну розповідають про приниження та нелюдські умови, яких зазнали під час утримання.