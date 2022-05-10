Після отримання західного озброєння Україна може перейти у контрнаступ, - Арестович

Україна має всі шанси після отримання західного озброєння перейти у контрнаступ і завдати воєнної поразки РФ.

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Про це розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

"У нас з'являється дуже непоганий шанс на завдання військової поразки російської армії на території України. Ми бачимо це за ситуацією під Києвом, Черніговом, Сумами, де вони зазнали поразки і відійшли. Ми бачимо це під Харковом, де зараз наші війська наступають, а російські виводяться для того, щоб не бути оточеними та остаточно розгромленими", - вважає Олексій Арестович.

За його словами, де і коли Україна застосує цю зброю вирішуватиме головнокомандувач збройних сил України та його штаб.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Путіну військові могли доповісти, що не зможуть провести мобілізацію.